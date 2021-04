Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Le match de saison régulière entre les Minnesota Timberwolves et les Brooklyn Nets prévu lundi soir à Minneapolis a été reporté, au lendemain de la mort d'un jeune homme noir lors de son interpellation dimanche près de la ville, a annoncé la NBA.

"A la lumière des événements tragiques qui ont eu lieu hier dans la région de Minneapolis, la rencontre de ce lundi soir entre les Minnesota Timberwolves et les Brooklyn Nets a été reportée. Cette décision a été prise par la NBA en concertation avec les Wolves et les autorités locales", a déclaré l'instance dans un communiqué.

"L'événement tragique d'hier, fatal pour la vie de Daunte Wright, laisse une fois de plus notre communauté en deuil (...) nous pensons que le report du match de ce soir contre les Brooklyn Nets est la meilleure décision", ont pour leur part indiqué les Wolves.

Quelques minutes avant eux, la franchise voisine des Minnesota Twins a, la première, annoncé le report de son match de championnat nord-américain de baseball (MLB) contre les Boston Red Sox.

Wolves, Twins et NBA ont chacun conclu leur communiqué en présentant leurs "condoléances à la famille de Daunte Wright", ce jeune homme de 20 ans, tué dimanche après-midi lors de son interpellation, alors qu'il circulait en voiture avec sa petite amie à Brooklyn Center, en banlieue de la métropole.

Lundi, la police a jugé sa mort "accidentelle". L'agente a "sorti son arme à feu à la place de son Taser", un pistolet à impulsion électrique censé être non létal, a déclaré le chef de la police de Brooklyn Center, Tim Gannon lors d'une conférence de presse.

La veille, quelque 200 manifestants ont protesté devant le poste de police de Brooklyn Center, et les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes pour disperser la foule.

Face à la situation brûlante, le maire de Minneapolis a décrété un couvre-feu pour lundi soir. Le président américain Joe Biden, déplorant la mort "tragique" de Wright, a appelé les manifestants à rester "pacifiques".

Ce nouveau décès intervient au moment où se déroule à Minneapolis le procès de Derek Chauvin, le policier blanc accusé du meurtre de George Floyd l'an dernier.



Par Jean-Louis DE LA VAISSIERE - © 2021 AFP