Encore la folie au Parc: Le Paris Saint-Germain a décroché in extremis une précieuse victoire contre Saint-Étienne (3-2), avec les cinq buts inscrits dans le dernier quart d'heure, pour revenir à une longueur de Lille, dimanche pour la 33e journée de Ligue 1.

Quelle belle façon de soigner le syndrome des matches à domicile! Le PSG a par deux fois cru perdre à nouveau des points chez lui avant le but libérateur de Mauro Icardi (90+4), enfin de retour de blessure.

Auparavant, les Verts avaient ouvert le score par Denis Bouanga (78) puis égalisé à 2-2 par Romain Hamouma (90+1), répondant au doublé de Kylian Mbappé (79, 87 s.p.).

A l'arraché, le PSG a enfin, cette fois, saisi l'occasion de se rapprocher de Lille, leader de Ligue 1 accroché samedi par Montpellier (1-1). Cette victoire vient après une série de quatre défaites consécutives à domicile, même si la dernière, contre le Bayern Munich (1-0), n'a pas été trop dommageable, puisqu'elle valait un ticket pour le dernier carré de la Ligue des champions (3-2 à l'aller). Avant ce final dingue, le match s'est longtemps joué sur une trop basse intensité, surtout en comparaison de la folle partie de mercredi contre le Bayern.

- Verratti de retour -

Les absences se sont fait sentir, notamment celles de Neymar, suspendu, arrivé en tribunes dans un grand manteau blanc, et d'Angel Di Maria, qui a commencé sur le banc après avoir beaucoup couru mercredi.

Chargé de l'animation, Rafinha était trop éteint. Sa première accélération date de la 35e minute, pour contraindre Étienne Green à son premier arrêt. Le Brésilien a été remplacé par Marco Verratti pour les 25 dernières minutes. Le retour du Covid du milieu italien est une excellente nouvelle pour le PSG en vue des conquêtes du printemps, la demi-finale de Ligue des champions contre Manchester City (28 avril-4 mai), bien sûr, mais d'abord le quart de finale de Coupe de France contre Angers, mercredi.

Sergio Rico a lui aussi fait regretter le titulaire, Keylor Navas, au repos pour une douleur à une épaule. Le gardien espagnol est coupable sur le second but stéphanois, relâchant la frappe de Bouanga. En défense, il a manqué l'autorité de Marquinhos, blessé. Presnel Kimpembe s'est laissé manger par Bouanga sur l'ouverture du score.

- Doublé pour Mbappé -

Mais heureusement le PSG peut toujours compter sur Kylian Mbappé, auteur de ses 22e et 23e buts en L1. Et pourtant il a longtemps semblé dans un mauvais jour, gâchant plusieurs de ses toujours formidables accélérations (19, 22, 42). Les permutations entre le côté gauche et la pointe de l'attaque avec Moise Kean n'ont pas déréglé la défense stéphanoise. Et son coup franc direct est passé à côté (58).

Symptomatique de ce manque d'allant, il a fallu un coup de pied arrêté pour que le PSG soit une première fois dangereux, un coup franc direct de Pablo Sarabia sur le poteau gauche de Green (29).

Mais ce qui compte le plus, en cette fin de saison très excitante pour le club, c'est bien le mental, qui a permis de renverser Saint-Étienne. Mauricio Pochettino avait débuté son mandat parisien par un nul (1-1) à Geoffroy-Guichard, le 6 janvier. Cette fois son équipe a remporté ce choc transgénérationnel entre les deux seuls clubs français tombeurs du Bayern Munich en matches à élimination directe, à 52 ans d'intervalle.

L'équipe qui fait rêver actuellement la France du foot, c'est le PSG. Enfant des Verts, le jeune gardien Étienne Green (20 ans) a connu sa première défaite en Ligue 1, après deux victoires en deux matches. S'il s'était fait connaître en arrêtant un penalty de Renaud Ripart à Nîmes (2-0) pour ses débuts, il n'a pas arrêté celui de Mbappé, qu'il avait lui-même provoqué.

Il n'a rien pu non plus sur la frappe croisée du champion du monde. Après deux succès, les Verts ralentissent à nouveau, mais ne sont plus très loin du maintien. Le PSG, lui, regarde bien plus haut...



