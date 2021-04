Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a remporté en solitaire son deuxième Grand Prix d'affilée cette saison au Portugal, à Portimao, dimanche et pris pour 15 points la tête du championnat du monde de MotoGP après trois courses.

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), également deuxième du championnat, et l'Espagnol Joan Mir (Suzuki), le champion en titre, l'accompagnent sur le podium.

L'autre Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), précédent leader du classement des pilotes, a chuté au 20e tour alors qu'il pouvait prétendre au podium après avoir mené le début de la course.

De retour après neuf mois d'absence à cause d'une fracture de l'humérus droit opérée à trois reprises entre juillet et décembre 2020, l'Espagnol Marc Marquez (Honda) est septième.

Malgré un départ compliqué, comme souvent, depuis la pole position, Quartararo n'a pas abdiqué. Il est remonté patiemment pour prendre les commandes dans le 9e tour sur 25.

Il a ensuite progressivement creusé l'écart pour s'imposer avec 4 sec 809/1000 d'avance, profitant aussi de la chute de son plus menaçant rival, l'Espagnol Alex Rins (Suzuki), au 19e tour.

L'Italien Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) et le Sud-Africain Brad Binder (KTM) complètent le Top 5.

L'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha), vainqueur de la première épreuve de la saison au Qatar, n'est que 11e après un départ raté.

En difficulté depuis le début de l'année et son arrivée chez Yamaha-SRT en provenance de l'écurie d'usine de la marque japonaise, l'Italien Valentino Rossi est aussi tombé.

L'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), blessé à la main et à la cheville droites après un lourd crash samedi, était forfait et sera opéré à Barcelone dans les prochains jours.



