L'UE a lancé lundi une plateforme en ligne où les citoyens pourront s'exprimer dans le cadre de la "Conférence sur l'avenir de l'Europe", une vaste consultation populaire sur le projet européen des dix ans à venir.

"L'avenir est entre vos mains", est-il souligné sur ce disponible en 24 langues, où les Européens sont invités à "faire savoir dans quelle Europe" ils souhaitent vivre.

De la migration à l'environnement, en passant par le numérique, l'économie ou encore les "valeurs" européennes, neuf défis jugés cruciaux pour le Vieux Continent sont mis en avant.

Les participants pourront déposer des idées ou prendre part à des "évènements organisés en ligne" sur cette plateforme qui se veut "le moteur", "la plaque tournante" de la Conférence.

"Toutes les contributions et tous les résultats des événements seront collectés, analysés, contrôlés et rendus publics", promet la Conférence dans un communiqué.

"Chers Européens, exprimez-vous ! Dites-nous dans quelle Europe vous voulez vivre", a lancé sur Twitter la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

La Conférence sur l'avenir de l'Europe, dont le coup d'envoi a été donné le 9 mars, est un exercice démocratique prévu sur un an dont la grande inconnue sera la participation des citoyens.

Elle est placée sous l'autorité d'un triumvirat formé des chefs du Parlement, de la Commission et du dirigeant à la tête de la présidence tournante.

Un événement symbolique doit avoir lieu pour marquer son lancement officiel le jour de la fête de l'Europe, le 9 mai à Strasbourg si la crise sanitaire le permet.

Les conclusions de la Conférence qui doivent déboucher sur des propositions de réforme et d'action sont attendues au printemps 2022, au moment où la France, en pleine campagne présidentielle, occupera la présidence tournante de l'UE.







