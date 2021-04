Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 21 minutes

Le gouvernement installe mardi et jusqu'à l'été des "états généraux de la laïcité" avec pour objectifs de toucher la jeunesse et d'avoir un débat apaisé sur ce sujet sensible, mais à peine annoncés, ils ont déjà été largement critiqués comme un coup médiatique.

