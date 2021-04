"Les efforts pour maîtriser l'incendie se concentrent actuellement sur la montagne au-dessus du quartier de Vredehoek, des habitants ont été évacués par mesure de précaution", a déclaré le maire du Cap, Dan Plato, lors d'une conférence de presse. Le feu, qui s'est déclaré au pied de Table Mountain (la montagne de la Table) dimanche matin, s'était propagé dans la journée à l'Université du Cap (UCT), obligeant des centaines d'étudiants à fuir à pied.

Quelque 200 pompiers ont réussi à éteindre les flammes qui rongeaient les bâtiments de l'université. Mais ils étaient toujours à l'œuvre lundi pour tenter de contrôler l'incendie qui se dirigeait vers le centre-ville, attisé par des vents violents qui ont jusqu'ici empêché toute intervention aérienne. Des habitants ont dû être évacués

🇿🇦 En Afrique du Sud, un incendie s'est déclaré sur la montagne de la Table, site historique du Cap, et menace le centre urbain de la ville. Des habitants ont été évacués. Certains bâtiments de l'université du Cap ont été touchés. #SouthAfrica #Cap #captownfire #CapTownFires pic.twitter.com/fSfaHGkrcm

"C'était tout simplement horrible", a déclaré à l'AFP un étudiant, Kosmas Joannou, qui a dû quitter sa résidence universitaire. Le ciel "était orange, il y avait des cendres partout et tout le monde criait. C'était le chaos".

Des dons de nourriture et de produits de base ont été envoyés aux étudiants relogés dans des hébergements temporaires.

"La section des Etudes africaines de l'UCT, qui abritait dans un bâtiment des années 1930 une collection unique d'archives et une salle de lecture au sol boisé, a été "complètement détruite", a déclaré Ujala Satgoor, responsable des bibliothèques de l'UCT, dans un message publié sur Facebook dimanche soir. "Une partie de nos précieuses collections a été perdue".

Les photos accompagnant le message montrent des flammes et des colonnes de fumée s'échappant du toit et des fenêtres du bâtiment.

Pour l'anthropologue Jess Auerback, diplômée de l'UCT en 2008, la bibliothèque Jagger de la section des Etudes africaines était "l'un des endroits les plus motivants du campus". "C'était un endroit où, en tant qu'étudiant africain de premier cycle, vous pouviez aller voir l'ampleur de la richesse et des connaissances" du continent, a-t-elle déclaré à l'AFP.

Terrible, et d’une tristesse infinie, de voir des livres rares et précieux partir en fumée: la bibliothèque de l'Université de Cape Town, en Afrique du Sud, une des plus importantes du continent, est en flammes! pic.twitter.com/dVByhDSex6