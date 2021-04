Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

L'UEFA a écarté vendredi Bilbao et Dublin des villes-hôtes de l'Euro cet été (11 juin-11 juillet), faute de garanties sur l'accueil de spectateurs, réattribuant à Séville les matches prévus au Pays basque et partageant ceux de Dublin entre Saint-Pétersbourg et Londres, a-t-elle annoncé.

