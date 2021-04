Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Qui n'a pas vu l'affiche de "Vacances romaines", film sorti en 1953 avec Audrey Hepburn et Gregory Peck, comprendra difficilement la fierté et l'attachement des Italiens pour leur légendaire Vespa, qui fête vendredi ses 75 printemps.

Sur l'affiche de cette comédie romantique récompensée par trois Oscars, les deux stars hollywoodiennes chevauchent une Vespa devant le Colisée, et dans le film ils passent une journée à sillonner, cheveux au vent sur leur engin, la Ville éternelle.

L'histoire de la Vespa remonte au 23 avril 1946, lorsque le premier brevet sur sa fabrication a été déposé en Italie.

La légende raconte que le nom Vespa (guêpe en italien) proviendrait d'une exclamation d'Enrico Piaggio, fondateur de la marque du même nom ("on dirait une guêpe", provoquée par le bruit caractéristique du moteur faisant penser au bourdonnement de l'insecte.

Soixante-quinze ans et 19 millions d'exemplaires après sa naissance, la Vespa, icône des scooters, n'a rien perdu de son charme aux yeux des amateurs, en dépit des problèmes que sa conduite pose à Rome, notamment ses petites roues inadaptées aux nid-de-poules et pavés glissants caractéristiques des rues de la capitale italienne.

"J'ai une Vespa depuis 12 ans, j'en suis à ma troisième", raconte à l'AFP Marco Guerrieri, un expert-comptable romain d'une quarantaine d'années.

"Je voulais un deux-roues plus original que les scooters japonais, en plus il est fabriqué en métal et pas en plastique, donc beaucoup plus résistant", assure-t-il, y voyant "essentiellement un moyen de transport pratique".

Mais aujourd'hui la Vespa, née comme un moyen de transport populaire et accessible à tous, "n'est plus un moyen de transport" pour beaucoup de personnes, "c'est le symbole d'un statut, dans mon quartier tous ceux qui ont réussi ont une Vespa", regrette Marco.

"Dix-neuf millions de Vespa sont autant d’histoires de jeunes hommes et femmes du monde entier qui ont conquis la liberté sur la selle de leur deux-roues préféré. Vespa a accompagné leurs vies et a représenté les sentiments et le désir de liberté", s'est de son côté félicité sur son site le fabricant, Piaggio.

La Vespa est fabriquée depuis ses débuts en 1946 sur le site de Pontedera, en Toscane (centre-nord de l'Italie), mais également ces dernières années dans une usine en Inde et une autre au Vietnam.



