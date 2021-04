Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le groupe Lagardère a confirmé lundi qu'il étudiait sa transformation en société anonyme, un bouleversement de gouvernance qui ferait perdre à son patron Arnaud Lagardère le contrôle absolu du groupe hérité de son père, propriétaire d'Hachette Livre et de plusieurs médias dont Europe 1 et Paris Match. Le passage à une gouvernance plus classique marquerait le dénouement d'un conflit actionnarial entamé il y a plusieurs années.

