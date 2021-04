Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de trois millions de morts au total

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 3.100.659 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts avec 572.194 décès, suivis par le Brésil (390.797), le Mexique (214.853), l'Inde (192.311) et le Royaume-Uni (127.417).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Hongrie est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, suivi par la République tchèque.

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

- Record de nouveaux cas en Inde

L'Inde a recensé dimanche près de 350.000 nouvelles contaminations au coronavirus sur 24 heures, un record mondial, et les autorités locales ont décidé de prolonger d'une semaine le confinement dans la capitale New Delhi.

- Aide internationale à l'Inde

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France et d'autres pays ont annoncé dimanche qu'ils allaient envoyer de l'aide à l'Inde, notamment en oxygène, en respirateurs et en composants pour la production de vaccins.

- En 2020 les dépenses militaires mondiales ont augmenté malgré la pandémie

Les dépenses militaires mondiales ont poursuivi leur ascension en 2020, en dépit de la pandémie de Covid-19, atteignant près de 2.000 milliards de dollars, selon un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) publié lundi.

L'année dernière, les dépenses militaires se sont élevées à 1.981 milliards de dollars (environ 1.650 milliards d'euros) dans le monde, soit une progression de 2,6% sur un an - alors que le PIB mondial a diminué de 4,4%.

- La vaccination des minorités ethniques rattrape son retard au Royaume-Uni

La campagne pour encourager les minorités ethniques, initialement plus réticentes que le reste de la population, à se faire vacciner contre le Covid-19 a porté ses fruits, ces populations très exposées étant désormais parmi les plus à même d'accepter le vaccin, a indiqué dimanche le gouvernement britannique.

- Ottawa veut rassurer sur la sûreté de vaccins venant d'une usine américaine

Le Canada a affirmé dimanche que des vaccins importés d'une usine aux Etats-Unis, où ont été relevés des "faits préoccupants", étaient "sûrs et de grande qualité".

"Tous les vaccins d'AstraZeneca importés au Canada à partir de cette installation sont sûrs et de grande qualité", a assuré le ministère canadien de la Santé dans un communiqué.

- Défilés au Portugal pour le 47e anniversaire de la Révolution malgré la pandémie

Les Portugais ont célébré dimanche le 47e anniversaire de la Révolution des Oeillets qui a mis fin à la dictature fasciste, une journée marquée par le retour des manifestations populaires malgré la pandémie de Covid-19.

- Irak: plus de 80 morts dans l'incendie d'un hôpital à Bagdad

Plus de 80 personnes ont péri dimanche, arrachées à leur respirateur, asphyxiées par les fumées ou carbonisées dans l'incendie d'un hôpital dédié au Covid-19 à Bagdad, une tragédie née de négligences qui ont valu une suspension au ministre de la Santé.

- L'ex-président péruvien Vizcarra positif au Covid-19 malgré sa vaccination

L'ancien président péruvien Martin Vizcarra, 58 ans, a été testé positif au coronavirus six mois après avoir bénéficié d'une vaccination anticipée au chinois Sinopharm, ce qui avait suscité un scandale politique.

- Le couturier Alber Elbaz et le dramaturge Oscar Castro emportés par le Covid-19

Adulé des stars et respecté par ses pairs: Alber Elbaz, le créateur de mode israélo-américain à l'éternel noeud papillon qui avait réveillé la maison Lanvin, est décédé des suites du Covid-19.

Le dramaturge et comédien chilien Oscar Castro, 73 ans, est mort du Covid-19 ce dimanche en France, où il a fondé le théâtre Aleph après avoir été exilé par le dictateur Augusto Pinochet (1973-1990), a indiqué la ministre chilienne des Cultures.

- Tennis: Andreescu positive au Covid-19 et forfait pour Madrid

La Canadienne d'origine roumaine Bianca Andreescu, N.6 mondiale, a été testée positive au Covid-19 et manquera le Masters 1000 de Madrid la semaine prochaine, a-t-elle annoncé dimanche sur Twitter.

"Après deux tests négatifs avant mon vol pour Madrid, j'ai malheureusement été testée positive au Covid-19 à mon arrivée et donc je ne pourrai disputer l'Open de Madrid la semaine prochaine", écrit la joueuse de l'Ontario assurant qu'elle se sentait néanmoins bien et se reposait.



AFP