Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- France: l'école reprend en douceur -

Après trois semaines de fermeture de l'ensemble des établissements scolaires pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, les écoles primaires et maternelles ont rouvert lundi en France, selon un protocole sanitaire strict. Les collégiens et lycéens reprennent pour leur part à distance jusqu'au 3 mai, date à laquelle ils pourront retourner dans leurs établissements.

- L'Italie s'entrouvre -

Les bars, restaurants, cinémas et salles de spectacles ont rouvert partiellement lundi en Italie, la péninsule espérant ainsi retrouver un semblant de normalité après des mois d'alternance entre fermetures drastiques et timides ouvertures. Une grande majorité de la vingtaine de régions sont désormais classées en jaune, le niveau le plus bas de risque face à la pandémie. Les bars et restaurants y sont autorisés à servir en terrasse, et aussi le soir, pour la première fois depuis six mois, même si le couvre-feu débutant à 22H00 reste toujours en vigueur.

- Des Américains en Europe -

Les touristes venant des Etats-Unis seront autorisés à visiter l'Union européenne dans les prochains mois, à condition d'être vaccinés contre le Covid-19, a déclaré dimanche la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dans une interview au New York Times. La présidente de la Commission européenne n'a pas dévoilé de calendrier précis, mais le quotidien a indiqué que les nouvelles règles pourraient être mises en place dès cet été, alors que les vaccinations s'intensifient dans le monde entier.

- Restrictions en Thaïlande -

La Thaïlande a mis en place lundi de nouvelles restrictions pour tenter de freiner une vague épidémique sans précédent de Covid-19 sur son territoire, qui recense désormais au total 57.500 cas contre seulement 29.000 début avril et a enregistré dimanche la mort de 11 personnes, un record quotidien depuis le début de la crise. Le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics à Bangkok où les autorités ont fermé cinémas, piscines et salles de sport, après avoir ordonné la semaine dernière la fermeture des écoles, des bars et boîtes de nuit et interdit aux restaurants de servir de l'alcool.

- Confinement aux Fidji -

Un confinement de quatorze jours de la capitale des Fidji, Suva, est entré en vigueur lundi afin de tenter de juguler l'apparition de cas de Covid-19 consécutive à un enterrement qui a entraîné un foyer épidémique. Les quelque 100.000 habitants de cette ville et sa banlieue ont pour obligation de rester chez eux et les commerces non essentiels sont fermés après la découverte de premiers cas locaux de coronavirus en 12 mois.

- Vaccin national au Kazakhstan -

Le Kazakhstan a lancé lundi sa campagne de vaccination contre le coronavirus avec l'injection qu'a développé ce pays d'Asie centrale, baptisée QazVac, actuellement en phase III d'essais cliniques. Selon la télévision publique, 50.000 doses de ce vaccin en deux doses développé par l'Institut d'Etat de recherche pour les problèmes de sécurité biologique ont été distribuées à travers le Kazakhstan.

- Fête annulée en Espagne -

Les fêtes de San Fermin à Pampelune, dans le Nord de l'Espagne, dont les lâchers de taureaux attirent habituellement des touristes venus du monde entier, sont annulées pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie, a annoncé lundi le maire de la ville.

- Plus de trois millions de morts au total

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 3.109.991 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts avec 572.200 décès, suivis par le Brésil (390.797), le Mexique (214.947), l'Inde (195.123) et le Royaume-Uni (127.428). Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

AFP