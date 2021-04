L'auteur français Florian Zeller, récompensé par Hollywood avec un Oscar du meilleur scénario adapté pour son film "The Father" savourait dimanche sa "très grande joie" mais est déjà tout entier tourné vers on prochain projet, "The Son", une nouvelle fois tiré d'une de ses pièces de théâtre.

"On a commencé la soirée avec l'Oscar du meilleur scénario et on la termine avec l'Oscar du meilleur acteur pour Anthony Hopkins", s'est réjoui Florian Zeller dans un entretien téléphonique avec l'AFP peu après sa victoire.

Il a reçu son prix à Paris, où les Oscars avaient prévu un site dédié pour les artistes ne pouvant se rendre à Los Angeles à cause de la pandémie. "Ca a d'autant plus de sens pour moi que je ne dissocie pas le désir de faire ce film du désir que j'avais de le faire avec lui, je l'ai écrit pour lui", souligne l'auteur de 41 ans. "Pouvoir partager avec Anthony Hopkins ce moment, cette reconnaissance et cette joie, ça a d'autant plus de sens pour moi", insiste Florian Zeller.

Le dramaturge à succès a lui-même réalisé "The Father", son premier long-métrage qui suit un vieil homme joué par Hopkins en train de sombrer dans une démence aussi troublante qu'inquiétante. Et le cinéma lui a permis d'aller encore plus loin dans le récit qu'il avait entamé avec sa pièce "Le Père", explique-t-il. "Ce que je ne voulais absolument pas faire, c'est filmer une pièce de théâtre mais faire quelque chose que seul le cinéma peut faire", avec son complice Christopher Hampton, qui a traduit ses pièces en anglais et partage avec lui l'Oscar.

"La singularité de cette pièce, c'était de mettre le spectateur dans une position unique, comme s'il était dans la tête du personnage principal. Je voulais que +The Father+ ne soit pas simplement une histoire mais une expérience, l'expérience de ce que pourrait vouloir dire de perdre tous ses repères, y compris en tant que spectateur", dit-il. "Je voulais que ce film puisse prolonger ça en une expérience encore plus immersive - ce que permet le langage du cinéma ! - pour être vraiment dans le cerveau de ce personnage".

- Tel père, tel fils ? -

L'auteur français le plus joué dans le monde n'a même pas eu besoin d'attendre de recevoir la précieuse statuette dorée pour boucler son prochain film, là encore tiré d'une de ses pièces, "Le fils", qui appartient à la même trilogie que "Le père". Le tournage de "The Son" devrait débuter cet été à New York, avec des stars de rêve: Hugh Jackman et l'actrice oscarisée Laura Dern, a révélé le réalisateur.

"+The Son+ est une histoire qui a beaucoup d'importance pour moi. J'y travaille depuis de longs mois et je suis très heureux d'avoir pu réunir les acteurs que j'admire et que j'aime pour pouvoir la raconter", dit Florian Zeller. "The Son" raconte "l'histoire d'un père et d'une mère qui ne vivent plus ensemble. Ils ont un jeune garçon de 17 ans qui traverse une période difficile, qui a des difficultés scolaires, une dépression, et ces parents tentent de sauver leur fils dans cette période si mystérieuse qu'est l'adolescence", détaille l'auteur.

Avec son succès aux Oscars, les studios hollywoodiens devraient se bousculer pour lui confier de futurs projets. Et Florian Zeller n'exclut pas un jour de "travailler sur des oeuvres qui ne sont pas les miennes". "J'ai commencé par écrire des romans et puis j'ai découvert le théâtre et c'est devenu une immense passion qui m'a occupé pendant quinze années (...) Et puis soudain, j'ai fait ce film ! Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai appris à ne jamais fermer les portes, à les laisser entrouvertes pour qu'on puisse être surpris par la vie", lance-t-il.

Mais dans l'immédiat son esprit est ailleurs. "En fait aujourd'hui, je suis tellement concentré sur +The Son+ que ces propositions n'ont pas vraiment de pertinence pour moi", assure-t-il. "Une fois que j'aurai fait +The son+, on verra mais pour l'instant ce qui m'importe vraiment c'est d'aller au bout de cette histoire que je porte", conclut-il.



AFP