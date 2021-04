Chauffée à blanc par les médias progouvernementaux, l'opinion publique en Turquie est très remontée contre les Etats-Unis depuis la reconnaissance, samedi, du génocide arménien par Joe Biden. Craignant de devenir la cible de cette colère, la petite communauté arménienne fait profil bas.

Pour les Arméniens, la reconnaissance comme génocide par la première puissance mondiale de la mort d'un million et demi de leurs ancêtres massacrés par l'Empire ottoman en 1915 représente un moment historique, mais, pour Ankara, M. Biden travestit l'Histoire sous l'influence de lobbies pro-arméniens hostiles à la Turquie. La Turquie, issue du démantèlement de l'Empire ottoman en 1920, reconnaît des massacres, mais récuse le terme de génocide, évoquant une guerre civile en Anatolie, doublée d'une famine, dans laquelle 300.000 à 500.000 Arméniens et autant de Turcs ont trouvé la mort.

Dans un pays où le sentiment nationaliste est exacerbé et où le terme "génocide" est rejeté à la fois par le pouvoir et les principaux partis d'opposition, peu osent aller à l'encontre de la version officielle. "La discrétion fait partie de notre mode de vie", confie un jeune Turc arménien qui, comme d'autres membres de cette communauté interrogés par l'AFP, préfère rester anonyme pour ne pas mettre ses affaires en péril.

Ce commerçant affirme que les Arméniens de Turquie, quelque 60.000 au total, se retrouvent livrés à la vindicte populaire à chaque fois que la question du génocide revient dans le débat.

- "Climat de tension" -

Ils s'étaient déjà retrouvés sous pression l'année dernière pendant le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au Nagorny Karabakh lors duquel la Turquie avait pris fait et cause pour Bakou et lui avait apporté un soutien militaire qui lui avait permis de mettre en déroute les forces arméniennes. "On est élevé, quand on est enfants, dans l'idée qu'il ne faut pas parler arménien dans la rue. On nous a appris à appeler nos mères avec le terme turc +anne+ et ne pas dire +mama+", explique le jeune homme d'affaires. "En Turquie, il y a des divergences sur tout, mais lorsqu'il s'agit de la question arménienne, tout le monde est uni", ajoute-t-il.

Selon Yetvart Danzikyan, rédacteur en chef d'Agos, l'hebdomadaire de la communauté arménienne de Turquie, "le climat de tension" est palpable tous les ans à l'approche du 24 avril, jour de la commémoration des massacres de 1915. "Ce climat est nourri par la dureté de la position (de la Turquie) qui va jusqu'à faire porter aux Arméniens la responsabilité de ce qui s'est passé", dit-il à l'AFP.

Réagissant aux déclarations de M. Biden, le chef du service de communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, a affirmé mardi sur Twitter que "travestir l'Histoire encourage l’extrémisme arménien", rappelant l’assassinat dans les années 1970 et 1980 de diplomates turcs par des activistes de la cause arménienne.

- "Vivre ma culture" -

Pour M. Danzikyan, ce genre de remarques s'apparente à une sorte de campagne de pression destinée à faire taire les voix arméniennes. "Comment une communauté qui a vécu sous pression pendant des décennies peut-elle prendre la parole"?, interroge-t-il. La préoccupation des Arméniens de Turquie a redoublé depuis l'assassinat, en 2007 à Istanbul, de Hrant Dink, charismatique rédacteur en chef d'Agos.

Le journaliste œuvrait à la réconciliation entre Turcs et Arméniens, mais les nationalistes turcs lui reprochaient de parler ouvertement du génocide arménien.

En gardant un profil bas, la communauté arménienne de Turquie cherche à se protéger, en pensant à son avenir dans un pays où "le discours de haine est glorifié", estime l'ancienne députée turque arménienne Selina Dogan.

Les Arméniens s'effacent "pour maintenir leur présence dans le pays", dit Mme Dogan, aujourd'hui membre du conseil municipal d'un district de la rive européenne d'Istanbul où vivent de nombreux Arméniens.

D'après elle, cette communauté est peu représentée sur la scène politique "en raison de la discrimination dont nous sommes victimes depuis des décennies".

Paramaz Mercan, un Turc arménien qui habite dans la ville à majorité kurde de Diyarbakir, dans le sud-est du pays, dit avoir essayé d'expliquer les sentiments de sa communauté dans la presse, mais en vain.

"Parfois, je parle aux médias. Une fois, j'ai même exprimé le désir de vivre ma propre culture. Cela a suscité des commentaires appelant à ma déportation", regrette le quinquagénaire.

