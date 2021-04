Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 47 minutes

En Inde, submergée par les victimes d'une vague épidémique d'une gravité sans précédent et où l'aide internationale a commencé à arriver mardi, les crématoriums manquent de bois et par endroits, comme à New Delhi, brûlent les corps sur des parkings. L'Inde, quatrième pays le plus endeuillé (derrière les Etats-Unis, le Brésil et le Mexique), frôle désormais les 200.000 morts. Elle a encore connu mardi un nouveau total impressionnant d'infections (350.000) pour une journée.

