Edinson Cavani a parfaitement lancé Manchester United vers la finale de la Ligue Europa jeudi lors de la victoire 6-2 contre l'AS Roma en demi-finale aller, tandis qu'un penalty de Pepe a préservé l'espoir d'Arsenal de se qualifier malgré la défaite 2-1 à Villarreal.

Les deux clubs anglais ont donc connu des fortunes diverses: à la peine en Premier League, Arsenal a été dominé par le "sous-marin jaune", surnom courant de Villarreal, alors que ManU, dauphin virtuel de ses voisins de City, a livré une prestation bien plus convaincante contre l'AS Roma.

Manchester a pourtant souffert face à l'efficacité chirurgicale des Romains. Pellegrini a d'abord égalisé sur penalty après une main de Pogba. Puis le vétéran Edin Dzeko, 35 ans, a encore marqué dans le stade de son premier but en compétition européenne, il y a 12 ans.

L'attaque des Red Devils s'est particulièrement illustrée, inscrivant cinq buts en seconde période pour renverser le match, face à des Romains qui avaient perdu trois joueurs majeurs en première période, dont leur maître à jouer Jordan Veretout, mais menaient quand même 2-1 à la pause.

Le trio Cavani-Fernandes-Pogba a donné le tournis aux défenseurs romains. L'Uruguayen a été impérial, marquant un doublé, délivrant deux passes décisives et provoquant un penalty transformé par Fernandes, puis Pogba a marqué d'une superbe tête et Greenwood a complété l'addition sur une offrande de Cavani.

- Emery encore roi de la Ligue Europa -

Arsenal, à l'inverse de la Roma, a préservé ses chances, malgré sa défaite 2-1 en Espagne. Les Londoniens ont réduit l'écart en seconde période sur un penalty de Pepe, après avoir été nettement dominés et même réduits à 10 après la pause.

Les Espagnols d'Unai Emery, ancien coach d'Arsenal et triple vainqueur de l'épreuve avec Séville, ont marqué deux fois en première période, profitant de l'apathie de la défense anglaise.

Manu Trigueros dès la cinquième minute, puis le capitaine Raul Albiol, étrangement oublié au second poteau sur un corner à la demi-heure de jeu, ont donné un net avantage, mérité, au sous-marin jaune.

Malgré leur timide réaction ensuite et le but de Pepe, les hommes de Mikel Arteta, largués en championnat (10e), devront montrer un bien meilleur visage, le 6 mai à Londres, pour se qualifier: cette Ligue Europa constitue leur dernière chance de jouer en Europe la saison prochaine.

La finale de la Ligue Europa aura lieu le 26 mai à Gdansk (Pologne).



