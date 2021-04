Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Barcelone a perdu jeudi une belle occasion de prendre la tête du classement provisoire de la Liga en se faisant battre chez lui par Grenade 2-1 en match en retard de la 33e journée après avoir pourtant mené au score à la mi-temps grâce à un but de Lionel Messi.

Barcelone a perdu jeudi une belle occasion de prendre la tête du classement provisoire de la Liga en se faisant battre chez lui par Grenade 2-1 en match en retard de la 33e journée après avoir pourtant mené au score à la mi-temps grâce à un but de Lionel Messi.



Ce qui aurait pu être une promenade de santé s'est transformée en cauchemar pour le Barça qui reste du coup 3e au championnat à égalité de points (71) avec le Real Madrid à deux points du leader, l'Atlético Madrid.

Ce sont successivement Darwin Machis (63e) et Jorge Molina (79e) qui ont donné l'avantage à Grenade après l'ouverture du score par Messi à la 23e, son 26 but en championnat, sur une belle passe d'Antoine Griezmann.

A cinq journées de la fin, toutes les équipes comptent désormais le même nombre de matches avant la 34e journée qui débute vendredi.

Mais l'échec de Barcelone jeudi ne joue pas en sa faveur alors que le club catalan n'a encore jamais occupé la tête du championnat depuis le début de la saison.

Les Blaugrana se sont endormis après l'ouverture du score et ont laissé une rugueuse équipe de Grenade prendre peu à peu de l'assurance et s'imposer.

Machis a d'acord tiré entre les jambes de Marc-André ter Stegen ramenant son équipe à égalité avant que le vétéran (39 ans) Jorge Molina ne lui donne l'avantage d'une superbe tête.

- Koeman voit rouge -

L'énervement du Barça ne s'est pas manifesté que sur le terrain. Son entraîneur Ronald Koeman a écopé d'un carton rouge à la 65e minute et a terminé le match solitaire dans les tribunes à dicter ses instructions au téléphone à ses adjoints.

"C'est un gros coup dur, nous sommes déçus", a déclaré l'entraîneur néerlandais après la rencontre.

Le Barça a devant lui deux matches difficiles, à l'extérieur à Valence dimanche puis contre le leader madrilène le 8 mai au Camp Nou.

"Rien n'est plus joué, nous devons vraiment gagner ces matches", a constaté Jordi Alba, le défenseur du Barça.

Outre la fierté de la victoire, Grenade se rapproche également d'une place européenne. Actuellement 8es, les Rouges et blancs ne sont plus qu'à 4 points du 7e, Villareal, qui joue, lui, juste après ce jeudi la demi-finale aller de la Ligue Europa contre Arsenal.

L'équipe de Diego Martinez peut donc encore espérer s'inviter en Ligue Europa l'an prochain après avoir déjà crée la surprise cette saison en y atteignant les quarts de finale (défaite contre Manchester United).

"Les joueurs ont fait un effort titanesque. C'est une grande soirée pour le club", a souligné jeudi l'entraîneur de Grenade.



Par Joe JACKSON - © 2021 AFP