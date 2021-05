Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'Inter Milan a mis fin au règne record de la Juventus Turin (2012-2020) en décrochant le 19e scudetto de son histoire dimanche après le match nul de l'Atalanta Bergame (1-1) sur la pelouse de Sassuolo.

Cela faisait onze ans, depuis le triplé historique championnat-coupe-Ligue des champions des Nerazzurri de José Mourinho en 2010, que l'Internazionale n'avait plus été championne d'Italie.

Ce trophée, assuré à quatre journées de la fin de la saison de Serie A, est même le premier pour le club milanais depuis dix ans et la victoire dans la Coupe d'Italie 2011.

C'est la première fois qu'une équipe de propriété étrangère - l'Inter est contrôlée depuis 2016 par le groupe chinois Suning - remporte le Championnat d'Italie. Et ce au terme d'une saison tourmentée en coulisses en raison des problèmes financiers de Suning, en quête depuis plusieurs mois d'un investisseur pour rééquilbrer des comptes dans le rouge.

Sur le terrain, ce retour au premier plan porte la marque de l'exigeant Antonio Conte, 51 ans, sacré champion d'Italie pour la quatrième fois comme entraîneur après ses trois victoires avec la Juve (2012-2014).

Depuis son arrivée à l'été 2019, l'homme aux yeux clairs et au caractère volcanique a bâti une équipe à l'image du rugueux milieu défensif qu'il fut: accrocheuse, solide, efficace.

- Onze victoires de rang -

La première saison de l'ère Conte avait été celle du redressement avec une place de vice-champion en Italie derrière la Juventus, sacrée pour la neuvième fois de suite, et une finale perdue d'un rien en Ligue Europa, contre Séville (2-3).

La deuxième a été la bonne: après un début de saison mitigé au niveau des résultats, l'équipe s'est mise en mode commando depuis décembre et la piteuse élimination dès la phase des poules de Ligue des champions. Les Nerazzurri ont depuis montré un peu moins d'ambition dans le jeu mais ont retrouvé une nouvelle cohésion et une redoutable efficacité.

La victoire contre la Juventus (2-0), en janvier, a servi de choc psychologique en crédibilisant la "mission scudetto".

Devancée par l'AC Milan à mi-parcours, l'Inter a ensuite croqué les Rossoneri (3-0) en février au cours d'une impressionnante et sans doute décisive série de onze succès de rang (30 janvier au 11 avril) qui a dégoûté et distancé la concurrence.

Ce sacre a un goût particulier pour le gardien et capitaine slovène Samir Handanovic, le plus ancien parmi les titulaires, qui n'avait connu que des déboires à l'Inter depuis son arrivée en 2012.

- La chute de la Juve -

Mais ce titre doit surtout à certains joueurs arrivés ces deux dernières saisons et qui ont grandi sous les conseils du "marteau pneumatique" Conte: le puissant Romelu Lukaku, véritable fer de lance de l'équipe, son partenaire de l'attaque Lautaro Martinez, le métronome Nicolo Barella, la recrue aux jambes de feu Achraf Hakimi.

Ce triomphe de l'Inter scelle la fin d'un cycle doré pour la Juventus et l'échec du pari Andrea Pirlo, propulsé sur le banc turinois l'été dernier sans expérience d'entraîneur pour remplacer Maurizio Sarri, pourtant champion.

Sa Juventus, favorite sur le papier, n'a jamais trouvé d'équilibre, entre un Cristiano Ronaldo toujours aussi efficace (meilleur buteur actuel) mais aussi peu soluble dans le collectif, un Paolo Dybala trop absent, des "sénateurs" sur le déclin (Chiellini, Bonucci) et des recrues irrégulières.

Après ses neuf titres consécutifs, qui avaient marqué le retour au premier blanc de la "Vieille Dame" après l'épisode du scandale du "Calciopoli" et de la relégation en Serie B (2006), la Juve va devoir batailler pour rester dans le Top 4 synonyme de Ligue des champions la saison prochaine. De cette qualification, ou non, dépend probablement l'avenir de Pirlo.

Cette C1 constitue le nouveau défi de l'Inter: cela va faire dix ans (saison 2011/12) que les Nerazzurri n'ont plus atteint les 8es de finale.



