Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Tels deux boxeurs obstinés, le leader Lille et le Paris SG se sont rendu coup pour coup samedi en Ligue 1, les Nordistes domptant Nice (2-0) pour répondre aux Parisiens, tombeurs de Lens 2-1.

Tels deux boxeurs obstinés, le leader Lille et le Paris SG se sont rendu coup pour coup samedi en Ligue 1, les Nordistes domptant Nice (2-0) pour répondre aux Parisiens, tombeurs de Lens 2-1.

Et à trois journées de la fin, le K.-O. guette!

- Lille fort comme ses Turcs -

Si le Losc (76 pts) continue de faire la course en tête avec une longueur d'avance sur le PSG (75 pts), il le doit à ses internationaux turcs Burak Yilmaz et Zeki Celik, buteurs samedi soir face à des Aiglons inoffensifs et réduits à dix juste après la pause.

Déjà déterminant le week-end dernier contre Lyon (3-2), Yilmaz continue d'impressionner son monde: d'une frappe rasante, l'expérimenté attaquant (35 ans) a débloqué la rencontre (13e) et montré son habituelle combativité, trouvant aussi le poteau (64e).

Quant à Celik, il a expédié une merveille de demi-volée de l'extérieur du pied dans la lucarne adverse (55e) pour mettre l'équipe de Christophe Galtier à l'abri, alors que Nice évoluait à dix après l'exclusion de Jordan Lotomba (48e).

Ce succès maîtrisé permet aux Lillois de maintenir l'écart avec Paris et surtout d'espérer faire le trou sur Monaco (3e, 71 pts) et/ou sur Lyon (4e, 67 pts), qui s'affrontent dimanche soir dans l'affiche de cette 35e journée (21h00).

Tout bon avant un alléchant derby à venir, vendredi prochain, chez le voisin lensois!

- Paris retrouve du punch avant City -

Trois points qui font du bien au moral parisien: le PSG n'a pas tout bien fait contre Lens mais le PSG avait avant tout besoin de se rassurer, trois jours après s'être écroulé contre City (2-1) en demi-finale aller de Ligue des champions.

"J'ai aimé le caractère de mon équipe, la capacité de lutter contre un sentiment après Manchester City qu'il n'est pas facile d'exprimer", a commenté l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino.

Avant la revanche espérée en Angleterre mardi pour la seconde manche, les Parisiens ont ménagé les corps en faisant tourner. Et ils ont soigné les esprits en gagnant au Parc des princes, où ils restent sur quatre victoires seulement en dix rencontres toutes compétitions confondues.

Pour l'occasion, Pochettino a laissé au repos Kylian Mbappé (mollet), se disant "optimiste" sur le retour de l'attaquant mardi prochain.

Sans lui, c'est l'autre superstar parisienne qui a fait le travail: Neymar, décevant contre City, a relevé la tête contre Lens avec un but et une passe décisive.

Le N.10 a d'abord profité d'une faute de relance adverse pour ajuster le gardien (33e). Puis il a déposé un corner sur le crâne de Marquinhos (59e), déjà buteur de la tête contre City.

Lens a ensuite réduit le score par Ignatius Ganago (61e) mais le club promu n'a pas réussi à arracher le nul dans une fin de match marquée par la colère noire de Leonardo à l'encontre de l'arbitre, que le directeur sportif parisien a ouvertement accusé d'avoir ignoré une faute sur Neymar.

C'est peut-être le signe d'une certaine fébrilité, alors que le PSG joue sa saison dans les prochains jours, entre L1, Coupe de France et Ligue des champions...

- Lens et Marseille dans les cordes ? -

Pour Lens et Marseille aussi, il y a le risque de tout perdre: au lendemain du terne nul de l'OM contre le mal-classé Strasbourg vendredi (1-1), les Lensois ont fait pire à Paris.

Voilà les Artésiens rejoints par les Marseillais à la cinquième place, la dernière qualificative pour l'Europe, à égalité aux points (56 pts) comme à la différence de buts (+7).

Il ne reste que trois journées pour les départager, à moins que Rennes (7e, 54 pts) ne double tout ce petit monde en enfonçant dimanche (13h00) des Girondins de Bordeaux en chute libre...



Par Patrick FORT, Esteban ROJAS - © 2021 AFP