Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Quatre astronautes, trois Américains et un Japonais, ont quitté samedi la Station spatiale internationale à bord d'un vaisseau de la société SpaceX, après plus de 160 jours dans l'espace qui doivent se solder par un amerrissage au large de la Floride en pleine nuit.

La capsule Crew Dragon s'est détachée de l'ISS à l'horaire prévu (20H35 samedi sur la côte est américaine, 00H35 GMT dimanche).

"Merci pour votre hospitalité, (...) on se reverra sur Terre", a lancé Michael Hopkins, l'un des quatre astronautes, à l'adresse de ceux restés à bord de la Station.

Le vol retour jusqu'à la Terre devrait durer environ 6 heures et demie.

Les quatre astronautes doivent amerrir dimanche à 02H57 du matin heure locale, dans le Golfe du Mexique (06H57 GMT). Le site d'amerrissage prévu est situé au large de la ville Panama City, en Floride, mais d'autres sites alternatifs ont été désignés en cas de besoin.

"Nous nous sommes entraînés pour récupérer les équipages de jour comme de nuit", a rassuré Steve Stich, responsable du programme des vols commerciaux de la Nasa, interrogé peu avant le départ de la capsule. "Les bateaux ont beaucoup d'éclairage" et nous aurons "la lumière de la Lune", a-t-il dit, en précisant que les conditions météo étaient pour le moment excellentes, avec une mer calme.

Les bateaux de SpaceX peuvent atteindre la capsule "environ 10 minutes après l'amerrissage", a-t-il précisé.

Les Américains Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et le Japonnais Soichi Noguchi ont été en novembre dernier les premiers astronautes d'une mission "opérationnelle" à être transportés jusqu'à l'ISS par la société spatiale d'Elon Musk, qui s'est imposée comme un partenaire incontournable de la Nasa.

Deux autres Américains ont déjà fait le voyage aller-retour à bord de Dragon en 2020, lors d'une mission d'essai de deux mois à bord de la Station. Il s'agissait alors du premier vol vers l'ISS lancé des Etats-Unis depuis la fin des navettes spatiales en 2011, et du premier assuré par une entreprise privée avec des astronautes à bord.

C'est cette fois la première mission régulière a être ramenée sur Terre par SpaceX.

Pour le "plouf" final, les astronautes sont à bord du même vaisseau Dragon, baptisé "Resilience", qui les avait emmenés jusqu'en orbite, et que SpaceX prévoit ensuite de réutiliser pour d'autres missions, après reconditionnement.

Dragon emporte aussi à son bord "des congélateurs scientifiques remplis d'échantillons de recherches" réalisées en apesanteur, a précisé la Nasa.

Le départ de cet équipage, Crew-1, fait suite à l'arrivée à bord de l'ISS la semaine dernière d'une deuxième mission régulière transportée par l'entreprise américaine (Crew-2), dont fait partie l'astronaute français Thomas Pesquet, et à qui le relais a été passé ces derniers jours.

- "C'est passé vite" -

Mardi, Shannon Walker a transmis le commandement de l'ISS à un astronaute de Crew-2 lors d'une cérémonie symbolique. "Je chérirai ces moments pour toujours", avait-elle déclaré à cette occasion.

Au total, Crew-1 aura passé 168 jours dans l'espace. "Le temps a filé, c'est vraiment passé vite", avait jugé Victor Glover.

"Nous sommes tous, comme vous pouvez l'imaginer, très enthousiastes à l'idée de cet amerrissage, pour ce que cela permettra, à savoir le retour vers nos familles", avait pour sa part dit Michael Hopkins. "Nous sommes très heureux de cette mission. Je pense que nous avons aussi tous hâte de rentrer chez nous".

Leur départ de l'ISS était initialement prévu pour mercredi, puis vendredi, mais avait dû chaque fois être reporté à cause des mauvaises conditions météo prévues dans la zone d'amerrissage.

La Nasa et SpaceX "collaborent étroitement avec les garde-côtes américains pour établir une zone de sécurité de 10 milles nautiques autour de l'endroit prévu pour l'amerrissage, afin d'assurer la sécurité du public" et des personnes chargées d'aller récupérer les astronautes, a expliqué l'Agence spatiale américaine dans un communiqué.

Lors du retour des deux astronautes de la mission d'essai en août 2020, des bateaux de plaisance s'étaient approchés trop près du lieu d'arrivée de la capsule, et avaient dû être écartés.

En plus des quatre astronautes de Crew-2, restent également dans l'ISS un autre astronaute américain et deux Russes, arrivés eux à bord d'une fusée Soyouz. Avant le départ de Crew-1, la Station spatiale était ainsi peuplée de pas moins de 11 personnes.



