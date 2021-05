Le rugby européen a l'accent français: avec Toulouse, La Rochelle et Montpellier, le Top 14 a placé trois représentants en finale des deux coupes d'Europe, organisées les 21 et 22 mai à Twickenham, le temple du rugby... anglais.

Toulouse face à La Rochelle en Coupe d'Europe, Montpellier contre "l'intrus" Leicester en Challenge. Exit la domination britannico-irlandaise récente, bienvenue au royaume de France. Les chiffres sont parlants: en "Champions Cup", le Top 14 a placé sept clubs en huitièmes de finale (La Rochelle, Lyon, Toulon, Clermont, Toulouse, Bordeaux-Bègles et le Racing 92) puis cinq en quarts et trois en demies.



En Challenge, le MHR, reversé de la "grande" Coupe d'Europe, a tenu son rang, effaçant les performances mièvres de Pau, Bayonne, Brive, le Stade français et Castres, tous sortis dès la phase de poules, certes tronquée par la pandémie de Covid-19. "Nos performances du week-end caractérisent un parcours sans faute de deux clubs français qui valide la qualité de notre championnat", a souligné à l'AFP le manager toulousain Ugo Mola, "ravi" de retrouver La Rochelle en finale de la Coupe d'Europe.



Même son de cloche du côté de son président: "cette finale m'inspire de la fierté de voir s'opposer deux équipes françaises qui sont à ce jour en tête du Top 14. Ça montre que notre championnat et l'ensemble du rugby français se portent bien", a expliqué Didier Lacroix dans les colonnes de L'Equipe.



C'est la sixième fois que trois clubs français se retrouvent en finale des coupes d'Europe de rugby: Brive (Coupe d'Europe), Bourgoin-Jallieu et Castres (Challenge) en 1997; Brive (Coupe d'Europe), Colomiers et Agen (Challenge) en 1998; Colomiers (Coupe d'Europe), Montferrand et Bourgoin-Jallieu (Challenge) en 1999; Toulouse et le Stade français (Coupe d'Europe), Pau (Challenge) en 2005; Toulouse et Biarritz (Coupe d'Europe), Toulon (Challenge) en 2010.



- Toulouse cinq étoiles ? -



Au total, les clubs français ont atteint la finale des deux compétitions continentales à quarante-six reprises (vingt-trois chacune) pour dix-sept titres (8 en Coupe d'Europe, 9 en Challenge).



A Londres, fin mai 2021, le seul "étranger" à cette colonie française sera donc Leicester, finaliste du Challenge européen face à Montpellier.

Les Héraultais, à la peine en championnat (12e), se sont offert une belle bouffée d'air sur la scène continentale et rêvent de décrocher le Challenge pour la deuxième fois, après leur sacre de 2016.



Le lendemain, Toulouse retrouvera donc La Rochelle. Le leader du Top 14 face à son dauphin. L'habitué contre le néophyte. "Un tel stade, face à une telle équipe, pour un titre, devant du public... Ça s'annonce énorme", a lancé l'ouvreur rochelais Ihaia West.



"La Coupe d'Europe, c'est une compétition d'élite. Très peu de clubs arrivent à aller jusqu'en finale. On va jouer une des meilleures équipes d'Europe, voire la meilleure équipe d'Europe en ce moment. On les connait, ils nous connaissent. On va bien préparer ce match, on a tous hâte d'y être", a abondé son partenaire Grégory Alldritt.



Le troisième ligne des Bleus n'a pas oublié que Toulouse n'avait jamais perdu une finale européenne face à un autre club français (Perpignan en 2003, le Stade français en 2005 et Biarritz en 2010). Ni que La Rochelle a perdu sa seule autre finale européenne (Challenge 2019), déjà en Angleterre (Newcastle) et déjà face à un club français (Clermont).



Peu de chance, cependant, qu'ils retrouvent leurs fantastiques supporters dans la capitale britannique, même si le Stade toulousain veut en embarquer certains dans ses bagages. L'EPCR a mis en vente 10.000 billets mais les restrictions sanitaires empêcheront les fans de venir depuis la France.

Peu importe, il sera bien temps de fêter le titre au balcon du Capitole à Toulouse, place de la Comédie à Montpellier ou sur le Vieux-Port à La Rochelle.



AFP