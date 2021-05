Le Paris Saint-Germain a besoin d'un nouvel exploit chez un grand d'Europe, Manchester City, vainqueur de la demie aller (2-1), afin de disputer une seconde finale de Ligue des champions d'affilée, mardi (21h00).

C'est le moment pour le PSG de se souvenir qu'il est meilleur à l'extérieur, le premier argument recensé par Le Parisien parmi ses "cinq raisons d'y croire". L'Equipe évoque les discussions de vestiaires depuis la défaite où les joueurs se sont promis de débarquer "à Manchester comme une armée en conquête, convaincus que l'écart qui les séparait d'un voyage à Istanbul (...) n'était pas un gouffre".

Il faudra au PSG toute sa foi et la magie de ses stars, même si Kylian Mbappé n'est pas sûr d'en être, pour aller attendre en finale, le 29 mai dans la métropole turque, le Real Madrid ou Chelsea, qui en décousent mercredi à Londres (1-1 à l'aller). Neymar en a même appelé à l'esprit "guerrier" pour réussir l'exploit. "Je serai le premier guerrier qui partira au combat pour l'équipe", a-t-il lancé sur le site du club.

Mbappé n'est pas partant à 100%, gêné par une contracture au mollet droit. L'entraîneur Mauricio Pochettino a indiqué qu'il allait prendre sa décision au dernier moment. Ce "suspense autour de Mbappé, titre L'Equipe, va animer la journée de mercredi. Le duo de génies doit une revanche, après une demi-finale où ils ont déçu, pris dans la toile de Pep Guardiola.

- PSG l'a déjà fait -

Mais l'entraîneur de Manchester City n'est pas de cet avis. "Ne jugez pas la performance d'un joueur selon que son équipe a gagné ou perdu. Vous avez mon opinion: ils ont bien joué", a-t-il lancé. Il faudra en tout cas qu'ils jouent assez bien pour décrocher l'exploit: le PSG doit s'imposer en marquant au moins deux buts. A 2-0, il passe, à 2-1, il joue la prolongation, toute victoire en marquant trois buts ou plus l'envoie sur les bords du Bosphore.

Mais gagner en marquant des buts à l'extérieur, le PSG sait le faire, il l'a prouvé cette saison. Il l'a déjà fait à Manchester, justement, contre United (3-1), un score qui, mardi, l'enverrait en finale. Paris a aussi torpillé le FC Barcelone au Camp Nou (4-1) et le Bayern Munich tenant du titre (3-2) à l'Allianz Arena. Ce serait dommage pour le PSG de s'arrêter à la porte de la finale avec un tel tableau de chasse.

City, lui, rêve de sa toute première finale de C1, 51 années après avoir remporté sa seule finale européenne, en Coupe des vainqueurs de coupe 1970 (ancienne C2), contre le club polonais de Gornik Zabrze (2-1). Mais l'envie de soulever enfin cette coupe aux grandes oreilles, à la cinquième tentative sous le magistère de "Pep", ne doit pas tétaniser les "Sky Blues".

- "Nous allons souffrir" -

"Nous devons être confiants", insiste le défenseur central John Stones. "C'est une grande occasion pour nous joueurs, et pour le club, d'atteindre la finale de la Ligue des champions". "Des fois, on n'a pas besoin d'émotion mais de calme", prêche Guardiola. "C'est un privilège d'être ici", insiste le coach, "pour la plupart d'entre nous c'est la première fois. Mais la seule chose à laquelle nous devons penser, c'est à ce que nous devons faire pour gagner ce match".

Côté Paris SG, Marco Verratti brode sur le même motif émotif. "Il faudra gérer les émotions", prévient l'Italien, "il y aura des moments où on souffre, des moments où on sera mieux". "Nous savons que nous allons souffrir", abonde Pochettino, "nous devrons être clinique et agressif quand nous aurons nos occasions".

Autre certitude pour le coach argentin du PSG: l'engagement qu'y mettrons ses joueurs. "Pour ce genre de match, +Houston, nous avons un problème+ si nous devons motiver nos joueurs pour une demi-finale de Ligue des champions, non?" plaisante-t-il. Les joueurs de Pochettino savent ce qu'il faut faire pour décrocher la lune.



AFP