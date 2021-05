Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

L'ONU, l'Union européenne, les Etats-Unis et des ONG ont appelé au calme et dénoncé la répression des manifestations en Colombie, qui ont fait une vingtaine de morts et des centaines de blessés, alors que de nouvelles protestations sont attendues mercredi.

Le président Ivan Duque a fermement affirmé son soutien aux forces de l'ordre, alors que des manifestants bloquaient des routes et que des postes de police ont été attaqués mardi soir à Bogota avec un bilan officiel de sept civils et 27 policiers blessés.

La mobilisation a démarré le 28 avril contre un projet de réforme fiscale, depuis retiré, et s'est transformée en protestation générale contre le gouvernement de droite, marquée par des violences notamment à Cali (Sud-Ouest).

Le Comité national de grève, à l'origine du mouvement, a maintenu son appel à manifester mercredi, à présent aussi contre un projet de réforme de la santé.

"Nous sommes profondément alarmés par les événements dans la ville de Cali en Colombie, où la police a ouvert le feu sur des manifestants qui s'opposent à une réforme fiscale, tuant et blessant un certain nombre de personnes", a déclaré Marta Hurtado, porte-parole du Haut commissariat aux droits humains de l'ONU, à Genève.

- Escalade de violence -

Le Défenseur du peuple, entité publique de protection des droits, avait fait état lundi matin de 19 morts, 89 disparus et le gouvernement de 846 blessés, dont 306 civils.

L'Union européenne a jugé "prioritaire de mettre un terme à l'escalade de cette violence et d'éviter tout usage disproportionné de la force par les forces de sécurité".

Les Etats-Unis ont appelé à la "plus grande retenue de la part de la force publique afin d'éviter d'autres pertes de vies".

L'ONG Amnesty International a demandé que soit mis "fin à la répression des manifestations" et à "la militarisation des villes".

Des manifestants ont bloqué à nouveau mardi des routes dans au moins quatre départements, ainsi qu'à Bogota et Cali.

Dans la capitale, 16 postes de police ont été attaqués mardi soir par des dizaines de personnes, selon les autorités.

"L'escalade de la violence cette nuit est brutale", a tweeté la maire de Bogota, Claudia Lopez, après avoir demandé l'aide du ministère de la Défense pour sécuriser des centres de détention temporaires. Elle a évoqué des "policiers atteints par balles, blessés à l'arme blanche" ou manquant d'être brûlés vifs.

"Rien de justifie qu'il y ait des personnes armées qui, sous couvert du désir légitime des citoyens de manifester, sortent tirer sur des personnes sans défense et agresser cruellement nos policiers", a affirmé M. Duque.

La situation s'est aggravée à Cali depuis lundi soir. Le secrétariat local à la sécurité a répertorié cinq morts et 33 blessés pour cette seule journée dans cette ville où l'armée est déployée depuis vendredi.

Les blocages des principales voies d'accès commencent à générer une pénurie de carburant et des inquiétudes pour le passage de camions d'oxygène et de matériel médical, en pleine pandémie de Covid-19.

En annonçant le renfort sur place de plus de 700 soldats, 500 agents de l'Esmad et 1.800 policiers, le ministre de la Défense, Diego Molano, avait argué que les troubles y étaient orchestrés par des groupes armés.

- Pression de la rue-

M. Duque a renchéri mardi en affirmant que les forces de l'ordre étaient cible de ces groupes qui entendent prendre le contrôle des anciens fiefs de l'ex-guérilla des Farc depuis qu'elle a signé la paix en 2016.

Sous la pression des manifestations, le ministre des Finances a démissionné lundi. La veille, le président Duque avait retiré son projet de réforme.

Ce conservateur, dont la popularité est en berne à 33%, avait déjà été cible de manifestations en 2019. Il s'est engagé à présenter un nouveau texte, excluant les points les plus contestés dont une hausse de la TVA.

La Colombie traverse une troisième vague de contaminations avec plus de 2,9 millions de cas dont plus de 75.000 décès. Son PIB a chuté de 6,8% en 2020, le chômage atteint 16,8% et le taux de pauvreté grimpe à 42,5%.



