Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Alors que l'accueil des JO de Tokyo continue d'inquiéter la population japonaise, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont promis jeudi de donner des vaccins contre le Covid-19 aux participants, inégalement protégés pour l'heure selon les pays.

Alors que l'accueil des JO de Tokyo continue d'inquiéter la population japonaise, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont promis jeudi de donner des vaccins contre le Covid-19 aux participants, inégalement protégés pour l'heure selon les pays.



Les deux entreprises, dont le vaccin domine les campagnes mondiales de vaccination, "se coordonneront avec les comités olympiques à travers le globe" pour organiser cette distribution, indiquent-elles dans un communiqué.

Le CIO a toujours exclu de rendre la vaccination obligatoire pour les Jeux (23 juillet-8 août), et même de réclamer une priorisation des sportifs difficilement justifiable sur le plan éthique, mais encourage depuis des mois un maximum de participants à se faire vacciner.

Les premières livraisons du vaccin BioNTech-Pfizer devraient débuter "fin mai où c'est possible", "en vue de s'assurer que les membres des délégations participantes reçoivent leur deuxième dose avant leur arrivée à Tokyo", précisent-elles.

Ces doses viendront s'ajouter aux livraisons déjà prévues dans le cadre des commandes passées par les gouvernements ou de l'initiative internationale Covax.

- 11.000 sportifs -

"Ce don de vaccins est un autre instrument dans la boîte à outils des mesures qui aideront à faire de ces Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo-2020 un évènement sûr et sécurisé pour tous les participants, tout en affichant notre solidarité avec notre hôte, le Japon", salue le président du CIO, Thomas Bach, cité dans le communiqué.

Les JO doivent accueillir environ 11.000 sportifs, mais nombre d'entre eux ont déjà été vaccinés via leurs programmes nationaux "ou ont reçu la promesse de l'être", selon le CIO. L'accord avec Pfizer-BioNTech pourrait donc concerner quelques milliers de sportifs, mais aussi l'ensemble des membres des délégations.

"En acceptant le vaccin, (les sportifs et membres des délégations) peuvent envoyer un message puissant, que ce n'est pas seulement leur santé personnelle qui est en jeu, mais également la solidarité et le bien-être des autres", insiste Thomas Bach dans le communiqué.

Le CIO, basé à Lausanne (Suisse), promet depuis des mois des JO "sûrs" même sans vaccination généralisée. Il insistait encore récemment sur les "340 événements sportifs majeurs" qui ont pu rassembler "plus de 41.000 athlètes" malgré la pandémie, grâce à une batterie de précautions sanitaires.

- Huis clos ? -

Mais l'accord avec Pfizer est un jalon d'autant plus important que Tokyo et plusieurs départements japonais sont de nouveau placés en état d'urgence face à l'augmentation des cas de Covid-19, entretenant un doute persistant sur le maintien des Jeux.

Le 11 mars, le CIO avait annoncé qu'il achèterait à la Chine ses "doses additionnelles de vaccins" - une première tentative d'accélérer les efforts de couverture des participants, restée très floue: les quantités concernées n'ont jamais été précisées, pas plus que le calendrier.

Dans ces conditions, les JO font toujours figure de casse-tête sanitaire majeur au Japon, qui commence très lentement sa propre campagne vaccinale et a d'ores et déjà décidé de bannir les spectateurs venus de l'étranger.

Alors que le système hospitalier japonais est sous une pression intense, Tokyo-2020 a été critiqué pour avoir demandé la collaboration de personnel médical japonais pour l'événement, et les organisateurs envisagent de tenir la grand-messe olympique à huis clos pour la première fois de son histoire.

Pour tenter d'apaiser le scepticisme de la population japonaise, largement en faveur d'un nouveau report ou d'une annulation, Tokyo-2020 a par ailleurs renforcé la semaine dernière les mesures antivirus imposées aux délégations olympiques comme aux médias.



Par Romain FONSEGRIVES - © 2021 AFP