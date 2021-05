Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Quatre personnes soupçonnées d'être liées au meurtre du policier mercredi à Avignon sur un lieu de deal ont été interpellées au total dimanche soir, a annoncé lundi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Parmi elles figurent le tireur présumé, son complice et le chauffeur, selon une source proche du dossier. Les trois hommes ont été arrêtés par la BRI (Brigade de recherche et d’Intervention) alors qu'ils se dirigeaient vers l'Espagne, selon une source policière.

Les interpellations ont eu lieu au péage de Remoulins, a précisé sur BFMTV/RMC le ministre de l'Intérieur.

"Ils sont français, nés en France", a ajouté le ministre, en précisant qu'ils étaient connus pour trafic de stupéfiants. L'homme soupçonné d'être l'auteur des tirs, et celui qui serait son complice, sont âgés d'une vingtaine d'année.

La 4e personne est une femme, sœur d'un des hommes interpellés.

Le tireur qui avait atteint mortellement le brigadier de 36 ans avec une arme de poing dans le centre d'Avignon avait pris la fuite immédiatement avec son complice.

"On a démontré qu'on ne laissera jamais tranquille les trafiquants", a indiqué le ministre en saluant l'action des policiers, quatre jours après le meurtre d'Eric Masson.

Des perquisitions étaient par ailleurs en cours lundi matin, notamment aux domiciles des suspects, a-t-on par ailleurs appris de sources policières.

"On avait mis en place des surveillances depuis le début de l’enquête", a ajouté une de ces sources.

L’enquête se poursuit pour déterminer s’ils ont bénéficié d’autres complicités durant leur fuite.

Le lendemain du meurtre du policier, une femme présente sur les lieux au moment du drame, une consommatrice de drogue, avait été placée en garde à vue puis relâchée.

Les interpellations de dimanche soir sont intervenues quelques heures après une cérémonie d'hommage au policier devant le commissariat d'Avignon, à laquelle plusieurs milliers de personnes ont participé.

Un hommage national doit être rendu à Eric Masson mardi après-midi à Avignon par le Premier ministre Jean Castex qui sera accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.



