Publié il y a 10 heures / Actualisé il y a 10 minutes

Le procureur de la République de Nîmes Eric Maurel a appelé mercredi le jeune homme de 29 ans qui a fui dans la forêt mardi après avoir tué son patron et un collègue dans le village cévenol des Plantiers à se rendre pacifiquement. "Il est peut-être en mesure de m'entendre" et "j'aurais des messages à lui passer", a déclaré le magistrat en s'adressant à la presse dans le village voisin de Saumane: "Je l'appelle à revenir à la raison, à déposer les armes, et à venir s'expliquer sur son passage à l'acte dans le cadre d'une reddition pacifique".

