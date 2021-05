Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Dans les plaines de l'est de la Colombie, les jaguars attaquent le bétail, les éleveurs répondent au fusil et ce depuis des siècles. Mais l'un d'eux a choisi de faire la paix avec le plus grand félin des Amériques. Ces prédateurs, d'une centaine de kilos pour deux mètres de long, traversent souvent la vaste propriété de Jorge Barragan, dans la région de l'Orinoquie. Ils passent très près du cheptel et souvent l'attaquent. Mais depuis une dizaine d'années, cet éleveur bovin de Hato Corozal (Casanare) a mis un frein à l'élevage extensif et parié sur la protection du jaguar qui, estime-t-il, "vaut plus vivant que mort".

