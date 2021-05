Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 6 minutes

Le tableau "Femme assise près d'une fenêtre (Marie-Thérèse)" de Pablo Picasso a été vendu jeudi 103,4 millions de dollars lors d'enchères organisées chez Christie's, à New York. La toile de 1,46 m sur 1,14 m, peinte en 1932, a été adjugée 90 millions de dollars, portés à 103,4 une fois ajoutés frais et commissions, après une bataille de plus de 19 minutes entre collectionneurs. L'oeuvre, qui représente la maîtresse et muse de Picasso, Marie-Thérèse Walter, a quasiment doublé le montant de l'estimation initiale fournie par Christie's, soit 55 millions de dollars.

