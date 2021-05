Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le sélectionneur Didier Deschamps a créé la surprise mardi en convoquant, parmi les 26 joueurs appelés à disputer l'Euro (11 juin-11 juillet), l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema pourtant écarté de l'équipe de France depuis 2015 et sa mise en examen dans l'affaire de la sextape.

L'avant-centre de 33 ans, dont la dernière remonte au 8 octobre 2015, fait partie de la liste dévoilée mardi, au même titre que le défenseur du Séville FC Jules Koundé, jamais appelé auparavant, et l'attaquant de Mönchengladbach Marcus Thuram (3 sélections).

Benzema, auteur d'une saison aboutie avec le Real Madrid (29 buts en 45 matches), compte 81 sélections et 27 buts avec les Bleus. Sa dernière s'est soldée par un doublé contre l'Arménie (4-0) le 8 octobre 2015 à Nice.

Soupçonné d'avoir participé à une tentative de chantage visant son ancien coéquipier chez les Bleus, Mathieu Valbuena, le joueur formé à Lyon sera jugé par le tribunal de Versailles du 20 au 22 octobre 2021.

Avant l'Euro-2016, sa mise à l'écart avait été justifiée par "l'exemplarité et la préservation du groupe" dans un communiqué co-signé par Deschamps et le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët.

En réaction, Benzema avait accusé le sélectionneur d'avoir "cédé sous la pression d'une partie raciste de la France", deux jours avant que la résidence bretonne de Deschamps ne soit vandalisée, avec un tag le traitant de "raciste".

Le patron des champions du monde 2018, fortement affecté par cet épisode, a pourtant intégré le nom de "KB9" dans la liste annoncée mardi sur TF1 et M6, les deux diffuseurs de l'Euro.

"J'ai toujours passé outre mon cas personnel, l'équipe de France ne m'appartient pas, elle est au-dessus de tout", a justifié Deschamps.

Sauf blessure, le gardien et capitaine Hugo Lloris participera au Championnat d'Europe, comme Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Lucas Hernandez, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmann.

Malgré un temps de jeu extrêmement réduit à Chelsea, Olivier Giroud fait aussi partie de la liste, dont la version définitive doit être transmise à l'UEFA le 1er juin.

A 34 ans, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus (44 buts en 107 matches) sera du voyage en compagnie notamment de Wissam Ben Yedder et Ousmane Dembélé, autres attaquants convoqués par Deschamps. Anthony Martial, récemment blessé, n'est pas appelé.



