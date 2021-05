Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Les ministres américain et russe des Affaires étrangères se rencontrent mercredi en Islande pour jauger le fossé sans précédent qui sépare les deux puissances rivales et confirmer la tenue d'un sommet en juin entre Joe Biden et Vladimir Poutine.

