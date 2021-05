Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Voyages internationaux déconseillés -

La situation sanitaire s'améliore en Europe mais les voyages internationaux doivent toujours être évités "face à une menace persistante et à de nouvelles incertitudes", a prévenu jeudi Hans Kluge, directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Europe.

Il a notamment cité celles liées au nouveau variant préoccupant, décelé d'abord en Inde mais identifié dans la moitié de la cinquantaine de pays de la zone.

- Le Danemark propose aux volontaires les vaccins retirés -

Premier pays en Europe à abandonner les vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson contre le Covid-19 de sa campagne nationale, le Danemark les propose à compter de jeudi aux volontaires.

"Avec la mise en place du système optionnel, la population a désormais la possibilité de se faire vacciner avec les vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson, qui ne sont pas inclus dans le programme général de vaccination danois", a indiqué le ministre de la santé Magnus Heunicke dans un communiqué.

- Le confinement n'est pas une "assignation à résidence" -

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a déclaré jeudi irrecevable la requête d'un eurodéputé roumain qui demandait la condamnation de son pays, protestant contre le confinement décrété pour lutter contre le Covid-19. "La mesure contestée ne saurait être assimilée à une mesure d'assignation à résidence", a jugé la Cour, rejetant la requête à l'unanimité.

- Milliardaires grâce aux vaccins -

Les vaccins contre le Covid ont permis à au moins neuf personnes de devenir milliardaires, et leur fortune cumulée permettrait de vacciner les pays les plus pauvres, a affirmé jeudi l'ONG Oxfam.

Les deux premières fortunes, qui se détachent du lot, sont détenues par le PDG de Moderna Stéphane Bancel (4,3 milliards de dollars) et le PDG et cofondateur de BioNTech Ugur Sahin (4 milliards).

- Interdits de travail à Singapour -

Neuf Britanniques travaillant à Singapour se sont vus frappés d'une interdiction de continuer à travailler dans la ville-Etat pour avoir violé les règles anti-Covid en faisant la fête à bord d'un yacht au lendemain de Noël.

- Appel à la "responsabilité" en France -

Au lendemain de la réouverture des terrasses de cafés et restaurants en France, le Premier ministre Jean Castex a lancé un "appel à la responsabilité", après quelques débordements.

A Rennes (ouest du pays), plusieurs centaines de fêtards ont bravé le couvre-feu de 21h00 locales mercredi, contraignant les pompiers à intervenir pour éteindre un feu de palettes, et la police à faire usage de gaz lacrymogènes en réponse à des tirs de projectiles.

- Plus de 3,4 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.419.488 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, jeudi à 10h00 GMT.

Après les Etats-Unis (587.874), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (441.691), l'Inde (287.122), le Mexique (220.850), et le Royaume-Uni (127.694). Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.