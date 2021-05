Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Rares problèmes cardiaques chez de jeunes vaccinés -

De très rares cas de problèmes cardiaques chez des adolescents ou des jeunes adultes vaccinés contre le Covid-19 ont été rapportés cette semaine par les autorités sanitaires américaines, sans que le lien avec la vaccination soit établi pour le moment.

Des signalement de myocardites, une inflammation du muscle cardiaque, ont été relevés chez des personnes ayant reçu un vaccin à ARN messager comme ceux développés par Pfizer/BioNTech ou Moderna, selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies, la principale agence fédérale de santé publique du pays.

- UE: liste des pays sans restriction d'entrée -

Les Etats-membres de l'UE doivent établir d'ici au 9 juin la liste des pays extra-européens dont les ressortissants pourront entrer librement dans l'espace européen, a déclaré dimanche le chef de la diplomatie française.

Cette catégorie "vert" permettra de venir en Europe "sans aucune difficulté sauf des contrôles sanitaires minimum", a-t-il dit.

S'y ajoutent une "liste orange" qui recensera les pays dont les ressortissants devront avoir reçu un "vaccin reconnu" par l'UE et une "liste rouge" aux "contraintes extrêmement fermes" en raison de la circulation des variants du Covid-19, a ajouté le ministre des Affaires étrangères. Cette dernière liste inclut actuellement le Brésil, l'Argentine et l'Inde.

- Israël veut mettre fin aux restrictions -

Israël envisage de mettre fin à la plupart des restrictions sanitaires liées au coronavirus dès début juin sur son territoire, a annoncé dimanche le ministère de la Santé, précisant que le gouvernement doit encore voter en faveur de cette proposition.

Les restrictions imposées aux voyageurs entrant en Israël resteront valables, le ministère envisageant même de les renforcer pour éviter l'entrée sur le territoire israélien de variants.

Au pire moment de l'épidémie, Israël enregistrait environ 10.000 nouveaux malades par jour. Ces dernières 24 heures, le ministère en a recensé douze. Au total, le pays a officiellement recensé 839.319 cas de contamination, dont 6.404 décès.

- Bolsonaro harangue la foule à moto -

Le président brésilien Jair Bolsonaro a pris la tête dimanche matin d'un cortège de plusieurs milliers de motos défilant dans les rues de Rio de Janeiro pour une manifestation en son soutien, causant de nombreux rassemblements en pleine pandémie.

Vendredi, le président Bolsonaro s'était vu infliger une amende par le gouvernement de l'Etat du Maranhao (nord-est) à cause d'un bain de foule sans masque lors d'une cérémonie de remise de titres de propriété rurale.

- Royaume-Uni: la stratégie de Johnson étrillée par un ex-conseiller -

Un ex-conseiller du Premier ministre britannique Boris Johnson, Dominic Cummings, a étrillé sa gestion de la pandémie, l'accusant d'avoir visé une "immunité collective", à trois jours d'une audition devant un comité parlementaire qui s'annonce corrosive pour le gouvernement.

Dans une série de tweets publiés samedi soir, Dominic Cummings a affirmé que lorsque la pandémie est apparue début 2020, le plan du gouvernement était de laisser le virus se propager pour qu'une majorité de la population développe une résistance après avoir contracté la maladie.

- Plus de 3,445 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.456.282 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, dimanche en milieu de journée.

Après les Etats-Unis (589.883), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (449.068), l'Inde (299.266), le Mexique (221.597), et le Royaume-Uni (127.716).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.

