Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 44 minutes

L'Académie nationale de médecine estime mardi indispensable de rendre le vaccin obligatoire pour de nombreuses professions et de vacciner enfants et adolescents, seul moyen d'atteindre "une immunité collective suffisante" pour contrôler l'épidémie de Covid-19 "soit 90% de la population adulte ou 80% de la population totale (enfants inclus)", estime l'Académie. Cet organe consultatif se prononce sur les questions de santé publique et d'éthique médicale

