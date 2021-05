Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Sanofi: essais de vaccin à grande échelle -

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé jeudi le début d'essais à grande échelle pour son principal projet de vaccin anti-Covid-19, développé avec le britannique GSK, confirmant tabler sur un lancement fin 2021 pour ce produit après des mois de retard.

Dans le meilleur des cas, ce vaccin sera lancé près d'un an après les premiers vaccins distribués dans le monde occidental.

- Novartis: essais pour un traitement -

Le géant pharmaceutique suisse Novartis a annoncé jeudi le lancement d'essais cliniques de phase II, puis III sur un traitement anti-Covid développé en partenariat la société de biotechnologie zurichoise Molecular Partners.

Les essais visent à évaluer la sûreté et l'efficacité de ce traitement, développé par Molecular Partners pour prévenir la détérioration des symptômes et les hospitalisations chez les patients à un stade précoce de l'infection. Novartis intervient en tant que sponsor des essais.

- Origine du virus: Pékin fustige la théorie d'une fuite d'un labo -

La Chine a fustigé jeudi "l'histoire sombre" du renseignement américain, après la demande à ses services du président des Etats-Unis Joe Biden de fournir d'ici 90 jours un rapport pour expliquer l'origine de la pandémie.

Longtemps balayée d'un revers de main par la plupart des experts, la théorie d'un accident de laboratoire à Wuhan, en Chine, est revenue en force ces dernières semaines dans le débat américain.

- Australie: Melbourne confinée -

Plus de cinq millions d'habitants de Melbourne, la deuxième plus grande ville d'Australie, ont reçu l'ordre de se confiner à compter de jeudi minuit à la suite de l'apparition d'un foyer de Covid-19.

Ce confinement de sept jours concerne la ville de Melbourne ainsi que l'Etat de Victoria qui l'entoure, alors que le nombre de cas liés à ce cluster a doublé, passant à 26.

En cause, le variant B.1.617, détecté en Inde pour la première fois et qui manifeste une transmissibilité accrue.

- Plus de 3,5 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.500.321 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10H00 GMT.

Après les Etats-Unis (591.957), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (454.429), l'Inde (315.235), le Mexique (222.232) et le Royaume-Uni (127.748).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques.

En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan réel de la pandémie est "deux à trois fois plus élevé".

- JO de Tokyo: mise en garde de médecins -

Une association médicale japonaise a préconisé jeudi que les Jeux olympiques de Tokyo se tiennent à huis clos en raison du coronavirus, tandis qu'une plus petite organisation de médecins a demandé l'annulation de l'événement, mettant en garde contre une "catastrophe" potentielle.

Par Florence PANOUSSIAN - © 2021 AFP