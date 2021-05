Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Un Palestinien a été tué vendredi par des tirs de soldats israéliens lors d'affrontements en Cisjordanie occupée, a rapporté le ministère palestinien de la Santé.

Zakariya Hmayel, 28 ans, a été touché par balles à la poitrine dans le village de Beita, au sud de Naplouse, lors d'une manifestation contre l'expansion de colonies israéliennes et l'installation d'avant-postes de colons sur des terres palestiniennes, a précisé le ministère dans un communiqué.

Contactée par l'AFP au sujet de ce décès, l'armée israélienne a dit "examiner l'incident".

"La cause de la blessure est encore inconnue", a-t-elle indiqué, ajoutant qu'une "violente émeute a été déclenchée à côté de l'avant-poste de Givat Eviatar, au sud de Naplouse".

Selon l'armée, des Palestiniens ont brûlé des pneus et lancé des pierres vers les soldats israéliens qui ont répliqué avec des moyens de dispersion anti-émeute.

Mardi, un Palestinien a été tué dans le camp de réfugiés d'Al-Amari, près de Ramallah en Cisjordanie, par les forces israéliennes qui recherchaient un suspect.

Plus de 25 Palestiniens ont été tués dans des affrontements avec l'armée israélienne en Cisjordanie depuis le 10 mai, date à laquelle avaient éclaté les hostilités entre l'armée israélienne et le mouvement palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza.

Ces deux protagonistes observent depuis le 21 mai un cessez-le-feu.

Environ 475.000 personnes habitent aujourd'hui dans les colonies israéliennes en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l'armée israélienne depuis 1967, où vivent plus de 2,8 millions de Palestiniens.

Les colonies israéliennes sont considérées illégales du point du vue du droit international.



