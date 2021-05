Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 41 minutes

"Respect et soutien", "j'espère que la policière va mieux" : à la Chapelle-sur-Erdre, les habitants ont déposé samedi des cartes et des fleurs devant les locaux où a été agressée la veille une policière municipale dont beaucoup saluent la douceur, l'engagement et le professionnalisme.

"Respect et soutien", "j'espère que la policière va mieux" : à la Chapelle-sur-Erdre, les habitants ont déposé samedi des cartes et des fleurs devant les locaux où a été agressée la veille une policière municipale dont beaucoup saluent la douceur, l'engagement et le professionnalisme.