Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Varsovie pour exprimer leur soutien à l'opposition belarusse, parmi lesquelles les parents du journaliste d'opposition arrêté par les autorités de Minsk après l'interception de l'avion de ligne qui le transportait.

Lors du rassemblement, la mère du journaliste Roman Protassevitch, Natalia Protassevitch, a appelé "tous les pays de l'UE et les Etats-Unis" à apporter leur aide "pour libérer Roman et (sa compagne) Sofia, ainsi que toute autre personne emprisonnée".

"Nous voulons vivre dans un pays libre, dans un pays où chacun a le droit d'exprimer ses convictions", a ajouté son père Dmitri.

Les manifestants ont scandé "Vive le Belarus!" et brandi des pancartes sur lesquelles étaient incrits des slogans comme "Liberté pour le Belarus", ou dénoncer une "Corée du Nord au coeur de l'Europe".

Roman Protassevitch, journaliste bélarusse en exil de 26 ans, et sa compagne russe Sofia Sapéga, 23 ans, ont été arrêtés dimanche après l'interception par le Bélarus de l'avion de ligne de Ryanair à bord duquel ils reliaient Athènes à Vilnius. Cette arrestation et l'interception de l'avion sous le prétexte d'une menace terroriste ont suscité l'indignation internationale.

"Nous espérons vraiment que l'Europe va nous aider, car c'est difficile de combattre un régime qui a tout, qui a le pouvoir, alors qu'ici nous n'avons pour armes que des drapeaux", déclare Natallia Burak, une commerçante bélarusse de 35 ans vivant à Varsovie.

"En tant que Belarusses, nous voyons beaucoup d'horreurs et de monstruosités. Vous savez, cette même semaine, il y a eu une personne tuée en prison", ajoute un autre manifestant, Alexeï, 38 ans, ingénieur en informatique.

De son côté, l'opposante bélarusse Svetlana Tikhanovskaïa, qui vit en exil en Lituanie, a rappelé samedi dans un tweet que son époux "a été emprisonné par le régime il y a exactement un an". L'opposante s'était présentée à l'élection présidentielle à la place de son époux emprisonné, et les opposants au régime d'Alexandre Loukachenko estiment qu'elle a été le véritable vainqueur du scrutin.

Au même moment, le président bélarusse Alexandre Loukachenko était reçu depuis vendredi à Sotchi par son homologue russe Vladimir Poutine, son principal soutien face à la contestation qui a fait vaciller son pouvoir à l'automne dernier.



