Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Anastasia Pavlyuchenkova (32e mondiale) s'est qualifiée pour sa première demi-finale de Grand Chelem en éliminant sa partenaire de double Elena Rybakina (22e) 6-7 (2/7), 6-2, 9-7, mardi à Roland-Garros.

La Russe de 29 ans affrontera la Slovène Tamara Zidansek (85e), elle aussi nouvelle venue à ce stade d'un Majeur, pour une place en finale.

"C'est beaucoup d'émotions, je suis très, très contente. C'est ma première demi-finale, c'est waouh, c'était un match incroyable !", a lancé en français Pavlyuchenkova qui a dû attendre son 52e Majeur avant de franchir le cap des quarts de finale.

Elle en avait déjà joué six (Australie 2017, 2019, 2020, Wimbledon 2016, US Open 2011, Roland-Garros 2011).

Rybakina jouait, elle, son premier quart de Majeur, à 21 ans.

"J'étais hyper nerveuse ce matin, parce qu'en plus je devais jouer contre Elena, et mentalement c'était très dur", a relevé Pavlyuchenkova.

"L'important, c'était de retourner son service. C'était la clé je pense, et la faire bouger", a-t-elle expliqué.

La Kazakhe a réussi le premier break de la partie pour se détacher 4-1 dans la première manche, mais Pavlyuchenkova est revenue à 4-4. Rybakina a nettement dominé le tie break pour conclure ce premier set en 59 minutes.

Mais la Russe a rapidement remporté le deuxième en prenant à deux reprises la mise en jeu de son adversaire.

La partie semblait avoir basculé en sa faveur, mais Rybakina, qui n'avait pas encore perdu la moindre manche depuis le début de la quinzaine parisienne, s'est accrochée.

Breakée au début de l'ultime manche, la grande Kazakhe (1,84 m) a immédiatement recollé. Puis c'est elle qui a pris le jeu de service de Pavlyuchenkova pour mener 3-2, mais la Russe a refait son retard dans la foulée.

Les deux joueuses, remportant chacune leurs mises en jeu, en sont ainsi arrivées à 8-7 pour Pavlyuchenkova, service à suivre pour Rybakina... qui a craqué après 2h33 de match.

Les deux joueuses sont encore en lice en double, où elles doivent affronter Magda Linette et Bernarda Pera en quarts.



Par Abduaziz MADYAROV - © 2021 AFP