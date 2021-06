La Polonaise Iga Swiatek, tenante du titre et N.9 mondiale, s'est inclinée en quarts de finale de Roland-Garros face à la Grecque Maria Sakkari (18e) en deux sets 6-4, 6-4 et 1h35 min mercredi.

Sakkari, 25 ans, rejoint dans le dernier carré trois autres nouvelles venues à ce stade en Grand Chelem: sa future adversaire, la Tchèque Barbora Krejcikova (33e), ainsi que la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (32e) et la Slovène Tamara Zidansek (85e). C'est la première fois dans l'ère Open qu'aucune des dix premières têtes de série du tableau féminin n'atteint les demi-finales de Roland-Garros. "Je ne réalise pas, je n'ai pas de mots. C'est un rêve qui devient réalité", a souri la Grecque.

Swiatek, qui a fêté ses vingt ans il y a dix jours, restait sur 22 sets remportés consécutivement sur la terre battue parisienne, une série commencée au début de sa quinzaine victorieuse de l'automne dernier.

Sur le court Central baigné d'un chaud soleil, la jeune Polonaise a pris le meilleur départ pour mener 2-0. Mais Sakkari a immédiatement recollé. A 4 jeux partout, la très athlétique Grecque, aux frappes lourdes et à la couverture de terrain impeccable, a signé une série de quatre jeux, le temps d'empocher le premier set et de creuser l'écart dans le second.

C'est à ce moment-là que Swiatek a fait appel au kiné et s'est fait strapper la cuisse droite. Difficile de dire toutefois à quel point la Polonaise était gênée physiquement.

Sakkari ne s'est en tout cas pas laissée perturber par cette interruption et s'est offert sa deuxième victoire sur une joueuse du top 10 en Grand Chelem, la deuxième consécutive après son succès face à l'Américaine Sofia Kenin (6-1, 6-3) au tour précédent.

"Je ne dirai pas quel était mon plan de jeu car je rejouerai contre elle et je ne veux pas divulguer mes secrets... Ce que je peux dire, c'est qu'en entrant sur le court, je me suis dit que c'était un match très important mais qu'il fallait que j'en profite", a-t-elle expliqué.

Avant cette édition 2021 de Roland-Garros, la Grecque n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale en tournoi majeur, et même le troisième tour à Paris.

Sakkari a obtenu sur terre battue le seul titre qui figure à son palmarès, à Rabat en 2019. Krejcikova, sa dernière adversaire sur la route de la finale, a écarté la jeune Américaine Coco Gauff (17 ans, 25e) 7-6 (8/6), 6-3 plus tôt dans la journée.



