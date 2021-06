Les champions du monde français, renforcés par Karim Benzema, se frotteront à deux mastodontes européens, l'Allemagne et le Portugal de Cristiano Ronaldo, dans un impressionnant groupe F avec aussi la Hongrie, l'un des 11 pays hôtes de l'Euro.

Les Bleus rêvent d'un doublé avec leur génération phénoménale, emmenée par Raphaël Varane, Paul Pogba et Antoine Griezmann. Et de rejoindre ainsi dans l'histoire leurs aînés Zinédine Zidane, Laurent Blanc et Didier Deschamps, l'actuel sélectionneur, qui avaient remporté l'Euro-2000 après le Mondial-1998.

La sélection aux deux étoiles comptera sur trois hommes en forme: le milieu N'Golo Kanté, dont le nom commence à se murmurer pour le Ballon d'Or depuis son sacre étincelant en Ligue des champions avec Chelsea, les attaquants Kylian Mbappé et Karim Benzema, inattendu revenant.

Mis à l'écart plus de cinq ans depuis l'affaire de la "sextape" dont a été victime son ex-équipier en sélection Mathieu Valbuena (il sera jugé à l'automne pour complicité de tentative de chantage), Benzema est revenu avec le sourire, après une réconciliation surprise avec Deschamps.

De quoi offrir une arme supplémentaire à l'attaque française, grâce au triangle d'or qu'il composera avec Mbappé et Griezmann, et conforter pour beaucoup le statut de favoris des Bleus dans la compétition.

- Hongrie, Petit Poucet à domicile -

Cette situation, "peut-être que ça peut être dangereux, mais nous, on est assez professionnels pour savoir que peu importent les matches, ils seront très difficiles, car on sera très attendus", a estimé samedi Thomas Lemar, champion d'Espagne avec l'Atlético Madrid.

Adrien Rabiot, partenaire de Ronaldo à la Juventus, sait que la Seleçao, championne d'Europe en titre, sera l'autre ogre du groupe F. "On en avait discuté (avec Cristiano), il avait dit qu'on avait une équipe très solide car cela parlait beaucoup de l'équipe de France au sein de la Juve. Mais il m'avait aussi dit +Faites attention à nous!+. C'est un rendez-vous (le 23 juin) qu'il attend avec impatience", a glissé le milieu de terrain.

En quête du record absolu de buts en sélection, détenu par l'Iranien Ali Daei (109 réalisations), CR7 (103) est prêt à en découdre, dans un effectif très talentueux (Joao Félix, Bernardo Silva, André Silva, Bruno Fernandes...). Il aura à cœur de retrouver une finale qu'il avait quittée sur blessure en 2016 après moins d'une demi-heure sur le terrain et finalement remportée sans lui par son équipe aux dépens de... la France (1-0).

Mais l'Allemagne a les moyens de jouer les trouble-fête dans ces retrouvailles. D'autant qu'elle joue à domicile à Munich, dans son Allianz Arena (contre la France le 15 puis le Portugal le 18), un stade que connaissent bien Leon Goretzka, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leroy Sané ou encore Thomas Müller.

Pour la dernière compétition du sélectionneur Joachim Löw, la "Mannschaft" semble loin du niveau de son sacre mondial en 2014, et le technicien a même tenté de renouer avec cette gloire passée en rappelant les vétérans Müller et Mats Hummels après deux ans et demi d'absence.

Le défi des Allemands sera donc d'abord de s'extirper du "groupe de la peur". Un groupe où la Hongrie fait figure de Petit Poucet, mais de Petit Poucet armé du public de la Puskas Arena de Budapest, 68.000 places qui seront remplies à 100%...



