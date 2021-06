Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Le G7 va s'engager à distribuer un milliard de vaccins aux pays pauvres

Les dirigeants du G7 vont s'engager à distribuer un milliard de doses de vaccins anti-Covid aux pays pauvres lors de leur sommet qui se tient de vendredi à dimanche, a annoncé jeudi le Royaume-Uni, qui assure la présidence tournante du groupe.

L'objectif est de "mettre fin à la pandémie" en 2022, a indiqué Downing Street, précisant que Londres donnerait 100 millions de doses excédentaires grâce à l'avancée de son programme de vaccination. Les Etats-Unis se sont de leur coté déjà engagés à fournir 500 millions de vaccins, qui sont comptés dans le milliard de doses du G7.

- Brésil: la Cour suprême donne son feu vert pour la tenue de la Copa América

La Cour suprême du Brésil a autorisé jeudi le déroulement de la Copa América de football dans ce pays pourtant durement touché par la pandémie, une majorité de ses juges ayant rejeté les recours pour l'annulation du tournoi.

- Deux cas de Covid-19 à bord d'une des premières croisières en Amérique du Nord depuis la pandémie

Deux individus ont été testés positifs au Covid-19 jeudi à bord du Celebrity Millennium, un des premiers bateaux de croisière à voguer en Amérique du Nord depuis le début de la pandémie, et ce, malgré "un équipage et des passagers vaccinés", a annoncé le croisiériste Royal Caribbean dans un communiqué.

- Chili: nouvelle quarantaine dans la capitale malgré une vaccination très avancée

Les autorités sanitaires chiliennes ont imposé jeudi une nouvelle quarantaine totale dans la région métropolitaine de Santiago du Chili et ses sept millions d'habitants, en raison de l'augmentation des cas de coronavirus bien que 57% de la population cible soit déjà entièrement vaccinée.

- Afrique: loin des objectifs de vaccination (OMS)

Près de 90% des pays africains n'atteindront pas l'objectif de vacciner un dixième de leur population d'ici septembre, s'ils ne reçoivent pas d'urgence au moins 225 millions de doses de vaccins, a averti jeudi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

- Vaccination insuffisante en Europe

En Europe, 30% de la population a reçu une première dose de vaccin et 17% est entièrement vaccinée, a indiqué jeudi la branche européenne de l'OMS, appelant à éviter "l'erreur" de la remontée des cas lors de l'été 2020.

- L'Afrique du Sud "techniquement" dans une 3e vague

L'Afrique du Sud est "techniquement" entrée dans une 3e vague de Covid-19, avec plus de 9.000 nouvelles contaminations recensées au cours des dernières 24 heures, a annoncé jeudi l'Institut national sud-africain des maladies transmissibles.

- Italie: deux transplantations d'organes de donneurs positifs au Covid réussies

L'Italie a annoncé jeudi deux transplantations d'organes à partir de donneurs testés positifs au Covid-19 à des patients négatifs sans provoquer d'infection chez ces derniers, une "première mondiale", selon le Centre national de transplantation.

- Cyclisme: les GP de Québec et de Montréal annulés en 2021

Les deux grands prix cyclistes nord-américains, prévus les 10 et 12 septembre à Québec et à Montréal, ont été annulés en raison des exigences sanitaires liées à la pandémie, a annoncé jeudi l'organisation des deux courses québécoises.

- Moderna demande l'autorisation de son vaccin pour les adolescents aux Etats-Unis

La société de biotechnologies américaine Moderna a annoncé jeudi avoir déposé auprès de l'Agence américaine des médicaments (FDA) une demande d'autorisation de son vaccin contre le Covid-19 pour les adolescents de 12 à 17 ans aux Etats-Unis.

- Allemagne: vaccination limitée pour les jeunes de 12 à 17 ans

La commission vaccinale allemande (Stiko) a recommandé jeudi de limiter la vaccination contre le Covid-19 des jeunes de 12 à 17 ans à ceux souffrant déjà de pathologies et pouvant ainsi développer des formes graves du nouveau coronavirus.

- Plus de 3,7 millions de morts

La pandémie a fait plus de 3.764.250 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10H00 GMT.

Après les Etats-Unis qui comptent 598.765 morts, les pays enregistrant le plus grand nombre de décès sont le Brésil (482.019), l'Inde (359.676), le Mexique (229.353) et le Pérou (187.479).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques.

