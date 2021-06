Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Plages fermées, pêche interdite et déploiement d'importants moyens de protection du littoral: l'est de la Corse se préparait samedi à une possible arrivée d'une pollution aux hydrocarbures vraisemblablement liée au dégazage illégal d'un navire en Méditerranée.

