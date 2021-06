Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

La Tchèque Barbora Krejcikova (33e) a remporté samedi à Roland-Garros son premier titre du Grand Chelem en battant en finale la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (32e) 6-1, 2-6, 6-4.

La Tchèque Barbora Krejcikova (33e) a remporté samedi à Roland-Garros son premier titre du Grand Chelem en battant en finale la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (32e) 6-1, 2-6, 6-4.



"C'est vraiment difficile de trouver les mots, je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive, je n'arrive pas à croire que je viens de gagner un tournoi du Grand Chelem", a soufflé la lauréate.

A 25 ans, son meilleur résultat jusque-là en Majeur était d'avoir atteint un 8e de finale l'an dernier, déjà à Roland-Garros. Elle participait à son cinquième tournoi majeur, son troisième sur la terre battue parisienne.

Avec cette victoire majeure, Krejcikova va atteindre lundi le 15e rang WTA, le meilleur classement de sa carrière.

Elle a reçu le trophée Suzanne-Lenglen des mains d'une légende du tennis Martina Navratilova, Tchécoslovaque devenue Américaine, qui s'est imposée deux fois à Paris (1982, 1984).

Samedi, l'enjeu était peut-être trop grand et il n'y a pas eu de véritable combat, Krejcikova et Pavlyuchenkova ne parvenant pas à jouer leur meilleur tennis en même temps sur la durée.

Il y a bien eu des coups gagnants 34 pour Krejcikova, 23 pour Pavlyuchenkova, mais il y a aussi eu beaucoup de fautes directes 31 pour la Tchèque et 16 pour la Russe.

L'édition 2021 est la sixième d'affilée à sacrer une lauréate qui n'avait encore jamais remporté de tournoi du Grand Chelem.

Krejcikova ne comptait jusque-là qu'un seul titre, décroché à Strasbourg la semaine précédant Roland-Garros. Elle est donc passée d'un palmarès vierge à deux titres en trois semaines et a aligné douze victoires consécutivement.

Egalement engagée en double, Krejcikova, associée à Katerina Siniakova avec qui elle a remporté l'édition 2018 du Majeur parisien, s'est qualifiée pour la finale programmée dimanche.

La dernière joueuse à avoir atteint la même année les finales du simple et du double à Roland-Garros est Lucie Safarova en 2015. Mais la dernière à les avoir remportées est Mary Pierce en 2000.



Par Francois BECKER - © 2021 AFP