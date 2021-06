Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Deux petits rhinocéros de Java ont été repérés dans un parc national d'Indonésie, alors que les naissances sont devenues rares chez ce mammifère qui est l'un des plus menacés au monde. Les deux jeunes, qui auraient entre trois mois et un an, ont été filmés en mars par des caméras dissimulées dans le parc national d'Ujung Kulon, a indiqué le ministère de l'Environnement. Ce parc de 5.100 hectares, à l'extrême ouest de l'île indonésienne de Java, est le dernier habitat sauvage de l'espèce.

