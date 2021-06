Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Six mois jour pour jour après la disparition dans le Tarn de Delphine Jubillar, infirmière et mère de famille de 33 ans, son mari a été interpellé mercredi et placé en garde à vue.

