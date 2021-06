Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 22 minutes

Le mari de Delphine Jubillar, infirmière et mère de famille de 33 ans disparue dans le Tarn depuis six mois, était toujours en garde à vue jeudi avec sa mère et son beau-père, a-t-on appris de source proche de l'enquête.

