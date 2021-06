Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

L'Europe trépigne avant le nouveau chapitre de la plus vieille rivalité du monde du football, entre l'Angleterre et l'Ecosse, vendredi (21h00) à Londres. Avant ce duel héréditaire, la Slovaquie et la République tchèque ont l'occasion de se qualifier pour les 8es de l'Euro.

L'Europe trépigne avant le nouveau chapitre de la plus vieille rivalité du monde du football, entre l'Angleterre et l'Ecosse, vendredi (21h00) à Londres. Avant ce duel héréditaire, la Slovaquie et la République tchèque ont l'occasion de se qualifier pour les 8es de l'Euro.