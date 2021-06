La capitale russe, confrontée à une flambée record du Covid-19, a annoncé vendredi restreindre les évènements publics, fermant notamment sa fan-zone de l'Euro de foot, des mesures malgré tout limitées, les autorités s'efforçant de préserver l'économie.

Moscou a enregistré 9.056 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un record depuis le début de l'épidémie et le triple du niveau enregistré il y a moins de deux semaines. Avec 17.262 contaminations quotidiennes au niveau national, la Russie est au plus haut depuis le 1er février, selon les statistiques gouvernementales publiées vendredi.

Le pays a enregistré en outre 453 décès supplémentaires, un pic depuis le 18 mars, et Moscou déplore 78 nouveaux morts. En cause, une campagne de vaccination qui patine, les Russes se méfiant massivement des vaccins développés dans le pays, l'absence de restrictions depuis des mois, l'émergence d'un ou plusieurs variants plus virulents et le non-respect des règles de distanciation et du port du masque. Face à cette réalité, les autorités moscovites ont commencé à réintroduire des restrictions.

- "Je ne voulais pas le faire" -

"Nous arrêtons pour un temps les évènements de divertissements de masse, et nous devons aussi fermer un temps les lieux de danse et la fan-zone" au complexe olympique de Loujniki, a annoncé le maire Sergueï Sobianine sur son site.

La Russie accueille au total sept matches de l'Euro de foot, tous à Saint-Pétersbourg (nord-est), deuxième ville du pays, où l'épidémie est également repartie. "Je ne voulais pas le faire mais il le faut. A partir d'aujourd'hui, les évènements de divertissement sont limités à un maximum de 1.000 personnes", a encore dit M. Sobianine. Le maire de Moscou a également prolongé jusqu'au 29 juin la fermeture, décrétée le week-end dernier, des lieux de restauration dans les centres commerciaux, des zoos ainsi que de toutes les installations des parcs publics, tels que les aires de jeux et les équipements sportifs.

Restaurants et bars devront fermer de 23H00 à 06H00 du matin, comme c'était déjà le cas depuis une semaine. Le maire a cependant décidé de mettre fin à la période chômée décrétée du 15 au 20 juin pour freiner l'épidémie. Jeudi, il a prévenu que des mesures bien plus dures pourraient intervenir sous peu : "Nous sommes très proches de devoir prendre des décisions très strictes."

- Minimiser le danger -

Déjà, M. Sobianine a décrété mercredi la vaccination obligatoire de tous les employés du secteur des services. Quelque 60% d'entre eux, soit deux millions de personnes environ, doivent l'être d'ici au 15 août.

A Saint-Pétersbourg, les mesures restrictives restent limitées et le port du masque assez aléatoire, alors que la ville accueille des dizaines de milliers de fans de foot pour l'Euro.

"Il me semble que les autorités minimisent le danger ces derniers jours. Ils ne donnent pas beaucoup d'information exprès pour ne pas gâcher l'Euro. J'ai peur que la situation s'aggrave après", a confié à l'AFP une habitante, Elena Iakovleva, âgée de 50 ans.

Depuis près d'un an, l'appareil d'Etat et les médias publics mettent en avant la bonne gestion de la crise sanitaire par les autorités et les prouesses du Spoutnik V, vaccin développé par la Russie et disponible depuis plus de six mois.

Mais les Russes ne sont pas allés se faire vacciner malgré les appels répétés du pouvoir, le président Vladimir Poutine le premier, sur fond de défiance d'une population échaudée par des décennies de propagande soviétique puis russe et les coupes budgétaires dans le domaine de la santé.

Depuis décembre, seuls 19,4 millions de Russes sur 146 millions d'habitants ont reçu au moins une dose, selon le recensement du site Gogov, qui agrège les données des régions et médias faute de statistiques nationales officielles.

A Moscou, 1,8 million de personnes ont reçu au moins une injection, sur les 12 ou 13 millions d'habitants que la ville compte officiellement. La Russie est devenue jeudi, avec 128.445 morts recensés par le gouvernement, le pays européen le plus endeuillé. L'agence russe des statistiques, Rosstat, qui a une définition plus large des décès liés au Covid, a elle comptabilisé 270.000 morts au moins depuis le début de la pandémie.

