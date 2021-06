Moscou a enregistré samedi un nouveau record de cas de contaminations par le coronavirus pour le deuxième jour consécutif, avec 9.120 infections en 24 heures, selon les chiffres du gouvernement.

La capitale russe avait déjà recensé la veille 9.056 nouveaux cas, contre environ 3.000 cas quotidiens il y a deux semaines. Cette flambée de Covid-19 est due selon les autorités au variant Delta, apparu en Inde et qui menace de submerger les hôpitaux de la capitale. Le pays a en tout enregistré 17.906 nouveaux cas et 466 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, un pic depuis le 13 mars. La capitale déplore 76 nouveaux morts.

Face à cette situation, l'adjointe au maire de Moscou, Anastassia Rakova, a annoncé que la ville allait faire passer le nombre de lits d'hôpitaux destinés aux patients du Covid de 17.000 à 24.000 au cours des deux prochaines semaines. Epicentre de la pandémie en Russie, la capitale d'environ 12 millions d'habitants recensait samedi plus de la moitié du nombre de cas dans le pays.

Vendredi, le maire de Moscou Sergueï Sobianine a affirmé que près de 90% des malades étaient infectés par le variant Delta. Il avait été forcé de réintroduire des restrictions dans la capitale, mais qui restent limitées afin de préserver l'économie.

Le maire a ainsi annoncé vendredi l'annulation des évènements de divertissements de plus de 1.000 personnes, entraînant la fermeture de la fan-zone de l'Euro de foot au complexe olympique de Loujniki. Il a prolongé jusqu'au 29 juin la fermeture, décrétée le week-end dernier, des lieux de restauration se trouvant dans des centres commerciaux, ou encore des installations des parcs publics, comme les aires de jeux, et la fermeture des restaurants et bars entre 23H00 à 06H00 du matin.

M. Sobianine a aussi décrété mercredi la vaccination obligatoire des employés du secteur des services. Quelque 60% d'entre eux, soit deux millions de personnes environ, doivent être vaccinés d'ici au 15 août. La récente flambée a été favorisée par une campagne de vaccination laborieuse, les Russes se méfiant massivement des vaccins développés dans leur pays, l'absence de restrictions depuis des mois et le non-respect des règles de distanciation et du port du masque.

Depuis décembre, seuls 19,4 millions de Russes sur 146 millions ont reçu au moins une dose de vaccin, soit environ 13% de la population, selon le site Gogov, qui agrège les données des régions et médias faute de statistiques nationales officielles. La Russie est, avec 128.911 morts recensés par le gouvernement, le pays européen le plus endeuillé.

L'agence russe des statistiques, Rosstat, qui a une définition plus large des décès liés au Covid, comptabilise elle quelque 270.000 morts depuis le début de la pandémie.



AFP