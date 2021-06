Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a reconduit son onze-type pour affronter la Hongrie samedi (15h00), à l'exception de Lucas Hernandez, remplacé par Lucas Digne à Budapest, seul changement par rapport à la victoire 1-0 mardi contre l'Allemagne à l'Euro.

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a reconduit son onze-type pour affronter la Hongrie samedi (15h00), à l'exception de Lucas Hernandez, remplacé par Lucas Digne à Budapest, seul changement par rapport à la victoire 1-0 mardi contre l'Allemagne à l'Euro.



L'arrière gauche du Bayern Munich, diminué pendant la préparation par un coup à un genou mais qui a joué toute la rencontre contre les Allemands, laisse sa place au joueur d'Everton pour cette deuxième rencontre du groupe F, où une victoire des champions du monde les qualifierait pour les huitièmes de finale.

Benjamin Pavard, victime d'un choc à la tête contre la Mannschaft, est titularisé à droite de la charnière centrale composée de Presnel Kimpembe et Raphaël Varane, devant le capitaine et gardien Hugo Lloris, qui rejoint, avec 13 matches à l'Euro, le total de son sélectionneur Didier Deschamps.

L'attaque de feu des Bleus est également alignée avec Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Au milieu, Paul Pogba, N'Golo Kanté et Adrien Rabiot animeront le jeu, dans la Puskas-Arena où quelque 60.000 spectateurs, dont 5.700 Français, sont attendus, sous des températures caniculaires.

Kingsley Coman, de retour après avoir assisté à la naissance de son enfant, est laissé hors de la feuilleego de match, comme Kurt Zouma et Wissam Ben Yedder. Deschamps a ainsi fait tourner les absents, car trois autres joueurs avaient regardé le match depuis les tribunes contre l'Allemagne (Léo Dubois, Moussa Sissoko, Marcus Thuram).

Côté hongrois, le sélectionneur italien Marco Rossi a choisi de titulariser le Franco-Hongrois Loïc Nego, ancien partenaire de Griezmann en équipe de France jeunes.

Les équipes:

Hongrie: Gulacsi – Botka, Orban, Attila Szalai – Nego, A. Nagy, Kleinheisler, Schäfer, Fiola – Sallai, Adam Szalai (cap.)

Sélectionneur: Marco Rossi (ITA)

France: Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Digne - Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappé

Sélectionneur: Didier Deschamps



Par Noe LEIVA - © 2021 AFP