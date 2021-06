L'Auvergnat Rémi Cavagna (Deceuninck) est devenu champion de France de cyclisme sur route, dimanche, à Épinal.

Rudy Molard et Damien Touzé ont pris les deuxième et troisième places à l'issue de cette course de 242,9 kilomètres, à six jours du départ du Tour de France à Brest.

AFP